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سياسة

مسؤول أمريكي: ترمب طرح فكرة "غزو فنزويلا" عدة مرات

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
5/7/2018

كشف مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترمب طرح فكرة "غزو فنزويلا" عدة مرات خلال العامين الأخيرين.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية،الأربعاء، عن المسؤول الذي لم تكشف هويته، قوله إن "ترمب طرح الفكرة لأول مرة، خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، لبحث التطورات في فنزويلا، في أغسطس/آب 2017".

ووفق المسؤول، قال ترمب خلال الاجتماع "لماذا لا تغزو الولايات المتحدة ببساطة هذا البلد المضطرب (فنزويلا)".

وأضاف المسؤول أن تلك الفكرة "أثارت ذهول" المسؤولين الحاضرين في الاجتماع، بينهم وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي السابق، هربرت ماكماستر.

وأوضح أن "سجالًا وقع بعد طرح هذه الفكرة لمدة خمس دقائق، بين ترمب والمسؤولين الآخرين".

وتابع أن "ماكماستر، وغيره قالوا إن العمل العسكري في فنزويلا ستكون له آثار عكسية، وسيقضي على الدعم الذي تحظى به الولايات المتحدة بين حكومات أمريكا اللاتينية في سبيل فرض عقوبات على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".

وذكر المسؤول أن ترمب تحدث، آنذاك، عن "أمثلة ناجحة" مماثلة مشيرًا على وجه التحديد، إلى غزو بنما عام 1989، وغرينادا في 1983.

وقال إن ترمب طرح تلك الفكرة مرة أخرى، لاحقًا، مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، ثم مع قادة من أمريكا اللاتينية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.

ولفت المسؤول إلى أن ترمب تلقى نصائح من الجميع بعدم جدوى هذه الفكرة.

وبحسب الوكالة نفسها، رفض البيت الأبيض التعليق على ما ذكره المسؤول، غير أنها نقلت عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي، قوله إن "الولايات المتحدة ستنظر في كل الخيارات المتاحة أمامها لاستعادة الديمقراطية والاستقرار في فنزويلا".

المصدر : الأناضول
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