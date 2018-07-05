قائد بالحرس الثوري يهدد بمنع مرور شحنات النفط في مضيق هرمز

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني الأربعاء إن طهران ستمنع مرور شحنات النفط في مضيق هرمز بالخليج إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيراني.

ونقل الموقع الالكتروني لنادي الصحفيين الشبان عن إسماعيل كوثري قوله "إذا كانوا يريدون وقف صادرات النفط الإيراني، فإننا لن نسمح بمرور أي شحنة نفط في مضيق هرمز".

موقف روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستتصدى بحزم لتهديدات الولايات المتحدة لحظر مبيعات النفط الإيراني.

روحاني: واشنطن من أنها لم تتدبر عواقب مثل هذا القرار.

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن روحاني قوله أثناء زيارة رسمية إلى فيينا "يقول الأمريكيون إنهم يريدون خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر. هم تحدثوا بدون إمعان النظر في هذا الأمر. هذا يظهر أنهم لم يتدبروا عواقب ذلك".

روحاني: العقوبات الأمريكية ضد إيران "جريمة وعدوان"

روحاني دعا الحكومات الأوروبية وغيرها إلى الوقوف في وجه سياسات ترمب ضد طهران.

روحاني: إيران ستنجو من هذه الجولة من العقوبات الأمريكية مثلما نجت منها من قبل.

روحاني: هذه الحكومة الأمريكية لن تبقى في السلطة إلى الأبد… لكن التاريخ سيحكم على الدول الأخرى على أساس ما تفعله اليوم.

روحاني: قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي "غريب" لأنه "ضد المصالح القومية للولايات المتحدة ومصالح الدول الأخرى".

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