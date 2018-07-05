البث الحي
سياسة|الإمارات

شاهد: منظمات دولية تتهم الإمارات بتواصل "التعذيب" و"الاعتقالات التعسفية"

5/7/2018

قالت منظمات دولية لحقوق الإنسان إن "التعذيب الممنهج" و"الاعتقالات التعسفية" مستمرة في الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال ندوة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف الأربعاء حول ملف حقوق الإنسان بالإمارات، عقدت بدعوة من مجلس العدل والمساواة والسلام الدولي (كوجيب)، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (غير حكومية).

وأحاط المتحدثون الحضور بالانتهاكات القانونية التي تشهدها الإمارات، أثناء الندوة، التي عقدت على هامش الجلسة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت جوليا ليغنر، الحقوقية الدولية التي تعمل في منظمة "الكرامة" لحقوق الإنسان، إنه لا يزال يمارس في الإمارات ظلم وتعذيب ممنهج ومعاملة سيئة، واعتقالات تعسفية.

وأضافت ليغنر، أن السلطات الإماراتية تحول دون وقف عمليات التعذيب والتحقيق فيها، وفي الادعاءات المتعلقة بها.

وتابعت: "قلقنا حول موضوع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، لا يزال مستمرا".

واستطردت "الإمارات لا تبعث بالأمل أبدا في مجال حقوق الإنسان".

ودعت ليغنر، الإمارات إلى الالتزام السريع بمبادئ حقوق الإنسان، والقبول بالاتفاقيات الدولية في المجال".

وأشارت إلى أن "الإمارات تفتقر إلى مجتمع مدني حر، وتمنع التظاهر وحرية التعبير".

بدوره، قال الحقوقي الدولي الشهير رودني ديكسون إن السلطات الإماراتية لا تفعل شيئا حيال التعذيب والاعتقالات التعسفية، ولا توجد فيها آليات مساءلة.

واعتبر ديكسون لجوء السلطات الإماراتية إلى التعذيب خلال الملاحقة القضائية للمسجونين من أجل إجبارهم على الإدلاء باعترافات، بأنه غير أخلاقي.

من جهتها، قالت صفوى عيسى المديرة التنفيذية للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن أمينة العبدولي ومريم البلوشي، هما اثنتان من بين العديد من النساء اللاتي تعرضن للتعذيب في السجون الإماراتية.

وفي جلسة سابقة الأسبوع الماضي، أضافت صفوى "بدأت السجينات في السجون الإماراتية، بعد فترة طويلة، بالحديث عن العنف وسوء المعاملة الذي تعرضن له".

وتابعت أنه تبيّن مؤخرا تعرض السجينات، وخاصة في سجن الوثبة بالإمارات إلى العنف والمعاملة السيئة.

ولفتت صفوى إلى أن الإمارات لديها سجون سرية في اليمن، ويديرها مسؤولون إماراتيون.

وأشارت إلى أن تلك السجون فيها نساء وأطفال أيضا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخرا توثيق 18 سجناً سرياً تستخدمها الإمارات العربية المتحدة أو قوات يمنية، مدعومة إمارتياً جنوبي اليمن.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)