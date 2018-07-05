شاهد: منظمات دولية تتهم الإمارات بتواصل "التعذيب" و"الاعتقالات التعسفية"

قالت منظمات دولية لحقوق الإنسان إن "التعذيب الممنهج" و"الاعتقالات التعسفية" مستمرة في الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال ندوة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف الأربعاء حول ملف حقوق الإنسان بالإمارات، عقدت بدعوة من مجلس العدل والمساواة والسلام الدولي (كوجيب)، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (غير حكومية).

وأحاط المتحدثون الحضور بالانتهاكات القانونية التي تشهدها الإمارات، أثناء الندوة، التي عقدت على هامش الجلسة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت جوليا ليغنر، الحقوقية الدولية التي تعمل في منظمة "الكرامة" لحقوق الإنسان، إنه لا يزال يمارس في الإمارات ظلم وتعذيب ممنهج ومعاملة سيئة، واعتقالات تعسفية.

وأضافت ليغنر، أن السلطات الإماراتية تحول دون وقف عمليات التعذيب والتحقيق فيها، وفي الادعاءات المتعلقة بها.

وتابعت: "قلقنا حول موضوع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، لا يزال مستمرا".

واستطردت "الإمارات لا تبعث بالأمل أبدا في مجال حقوق الإنسان".

ودعت ليغنر، الإمارات إلى الالتزام السريع بمبادئ حقوق الإنسان، والقبول بالاتفاقيات الدولية في المجال".

وأشارت إلى أن "الإمارات تفتقر إلى مجتمع مدني حر، وتمنع التظاهر وحرية التعبير".

بدوره، قال الحقوقي الدولي الشهير رودني ديكسون إن السلطات الإماراتية لا تفعل شيئا حيال التعذيب والاعتقالات التعسفية، ولا توجد فيها آليات مساءلة.

واعتبر ديكسون لجوء السلطات الإماراتية إلى التعذيب خلال الملاحقة القضائية للمسجونين من أجل إجبارهم على الإدلاء باعترافات، بأنه غير أخلاقي.

من جهتها، قالت صفوى عيسى المديرة التنفيذية للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن أمينة العبدولي ومريم البلوشي، هما اثنتان من بين العديد من النساء اللاتي تعرضن للتعذيب في السجون الإماراتية.

وفي جلسة سابقة الأسبوع الماضي، أضافت صفوى "بدأت السجينات في السجون الإماراتية، بعد فترة طويلة، بالحديث عن العنف وسوء المعاملة الذي تعرضن له".

وتابعت أنه تبيّن مؤخرا تعرض السجينات، وخاصة في سجن الوثبة بالإمارات إلى العنف والمعاملة السيئة.

ولفتت صفوى إلى أن الإمارات لديها سجون سرية في اليمن، ويديرها مسؤولون إماراتيون.

وأشارت إلى أن تلك السجون فيها نساء وأطفال أيضا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخرا توثيق 18 سجناً سرياً تستخدمها الإمارات العربية المتحدة أو قوات يمنية، مدعومة إمارتياً جنوبي اليمن.