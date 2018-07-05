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سياسة

حفل زفاف يمني يتحول إلى مأتم إثر هجوم مسلح

طفل نازح من مدينة تعز جنوب غرب اليمن يبكي خارج ملجأ مؤقت في صنعاء
طفل نازح من مدينة تعز جنوب غرب اليمن يبكي خارج ملجأ مؤقت في صنعاء
5/7/2018

تحول حفل زفاف شاب يمني بمحافظة إب (وسط) إلى مأتم، إثر هجوم مسلح أسفر عن مقتل 8 مدعوين وإصابة 13 آخرين، الليلة الماضية.

وقال مسؤول في المحافظة، الخميس، إن مسلحًا مجهولًا هاجم حفل زفاف نُظم في خيمة، بمنطقة "حمير" بمديرية "مذيخرة"، غربي المحافظة.

وأضاف المسؤول، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن المسلح الذي كان ملثمًا، أطلق النار من سلاحه "الكلاشينكوف" بشكل عشوائي على المدعوين، وبينهم أطفال.

وأوضح "في البداية قُتل والد العريس، قبل أن يطلق المهاجم النار على الآخرين حتى فرغ سلاحه من الرصاص".

وأشار إلى أن المدعوين تفرقوا خشية تعرضهم لإطلاق النار، فيما استغل المسلح الفرصة ولاذ بالفرار على الفور إلى منطقة مجهولة.

ولم تعرف هوية المسلح أو الأسباب التي دفعته لإطلاق النار، غير أن المسؤول بالمحافظة رجح أن يكون الحادث جنائيًا.

وتخضع مديرية مذيخرة لسيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الذين يحكمون سيطرتهم على المحافظة بشكل كامل منذ مطلع عام 2015.

المصدر : الأناضول
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