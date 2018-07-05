الرئيس الجزائري يقيل عددا من كبار قادة الجيش

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مهام عدد من كبار القادة في الجيش على رأسهم اللواء مناد نوبة قائد سلاح الدرك الوطني.

وتعد قوة الدرك الوطني قوة رديفة للجيش وتتبع وزارة الدفاع.

وقال بيان لوزارة الدفاع إنه تم تعيين "العميد غالي بلقصير كقائد جديد للدرك الوطني"، وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن بلقصير تسلم منصبه رسميا بحضور الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش.

ويأتي التعيين بعد أسبوع من اقالة اللواء عبد الغاني هامل من مهامه كمدير عام للأمن الوطني، وهو المنصب الذي تولاه عام 2010.

وإلى جانب نوبة أقال بوتفليقة اللواء مقداد بن زيان مدير الموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني واللواء بوجمعة بودواور مدير المالية بوزارة الدفاع.

كما تمت إقالة مدير أمن العاصمة نور الدين براشدي.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في الجزائر في شهر أبريل/ نيسان 2019.