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سياسة|تركيا

مرسوم تركي ينقل بعض الصلاحيات إلى الرئيس

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
4/7/2018

نشرت الجريدة الرسمية التركية، مرسومًا بحكم القانون (رقم 477)، يتضمن تعديلات بشأن نظام الحكم الرئاسي في البلاد من خلال تغيير بعض القوانين.

وبموجب المرسوم، الذي نُشر فجر اليوم الأربعاء فإن:

– صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في بعض القوانين تُمنح لرئيس البلاد، عقب دخول النظام الرئاسي (الذي يلغي منصب رئيس الوزراء) حيّز التنفيذ.

–  استخدام عبارتي "رئيس الجمهورية" من قبل رئاسة الجمهورية، مكان العبارات "لجنة النواب التنفيذيين" و"مجلس الوزراء" و"رئاسة الوزراء" التي كانت واردة في بعض القوانين.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الخاصة بنظام الحكم الرئاسي حيّز التنفيذ تزامنًا مع مباشرة الرئيس مهامه رسميًا بعد أدائه اليمين الدستورية، الأسبوع المقبل.

وشهدت تركيا في أبريل/نيسان 2017، استفتاءً شعبيًا، أفضى إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد نواب البرلمان، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.

وبناءً على تلك التعديلات، شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، في 24 يونيو الماضي تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح حزب "العدالة والتنمية"، رجب طيب أردوغان، على 52.59% من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، محرم إنجه، على 30.64% من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد "تحالف الشعب" المكوّن من "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، 53.66% من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد).

فيما حصل "تحالف الأمة"، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 33.94% من الأصوات (189مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.7% (67 مقعدًا).

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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