محكمة مصرية تلغي إدراج مرسي وأبو تريكة على قوائم الإرهابيين

قضت محكمة مصرية بقبول الطعن المقدم من محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر لكرة القدم والنادي الأهلي السابق، و1537 آخرين على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب وإعادة القرار لمحكمة الجنايات.

ويأتي حكم النقض الذي صدر اليوم في ظل وجود قرار آخر لمحكمة الجنايات صادر في 19 إبريل الماضي بإدراج أبو تريكة ونفس المتهمين على قائمة "الإرهابيين" لمدة 5 سنوات ولكن في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018، يجرى التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان بعد حذف المتوفين ومن ثبت عدم تورطه من القائمة الأولى.

وقالت مصادر قضائية إن محمد عثمان محامي، أبو تريكة، تقدم منذ أيام بطعن أمام محكمة النقض خلال الأيام الماضية على الحكم الثاني الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراجه على قوائم "الإرهاب".

وقالت المصادر عثمان وكيل أبو تريكة أودع مذكرة الطعن بالنقض أمام المحكمة خلال شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أن الطعن تم تقديمه في المواعيد المقررة قانونًا، ومن المنتظر أن تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن.

وكان قرار إدراج أبو تريكة (الثاني) على قوائم "الإرهاب" قد نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 26 أبريل الماضي، بناء على حكم محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 1529 متهما بقوائم "الإرهاب".

ومن بين من أدرجتهم المحكمة على قوائم "الإرهاب" العشرات من قيادات الإخوان مثل الرئيس المعزول محمد مرسي وأبنائه، ومحمد بديع مرشد الجماعة ومحمد مهدي عاكف، المرشد السابق للجماعة وأبنائهما وخيرت الشاطر وأبنائه وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام الحداد ومحمود حسين ومحمود عزت وإبراهيم منير وباسم عودة وجهاد الحداد وحسن مالك.

ووفقا لقانون "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيمًا إرهابيًا"، بقرار حكومي، منذ ديسمبر/كانون أول 2013، بعد أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب، وأكدت مرارًا التزامها بالسلمية في الاحتجاج على الانقلاب العسكري.