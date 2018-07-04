عباس: اعتداء الخان الأحمر يؤكد ضرورة الحماية الدولية للفلسطينيين

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وترحيلهم من أرضهم بالقوة".

وقال عباس إن الاعتداء الإسرائيلي يؤكد ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.

وأشاد الرئيس الفلسطيني "بتلاحم عدد كبير من المسؤولين الفلسطينيين مع أبناء شعبهم للتصدي لمخططات الاحتلال الهادفة إلى سرقة الأرض الفلسطينية".

وأصيب 35 فلسطينياً واعتقل 10 آخرون أثناء تصديهم لمحاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام "الخان الأحمر" شرق القدس المحتلة تمهيداً لهدمه.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن أربعة من المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو/أيار الماضي هدم الخان الأحمر الذي يعيش فيه 190 فلسطينياً ينحدرون من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وتقول جماعات حقوقية إن هدم الخان الأحمر سيخلق جيبا استيطانيا أكبر قرب القدس المحتلة وسيزيد على الفلسطينيين صعوبة ربط الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

ويقع الخان الأحمر بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم قرب القدس المحتلة.

وقالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "القانون الإنساني الدولي يحظر على القوة المحتلة تدمير أو مصادرة الممتلكات الخاصة".