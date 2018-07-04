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سياسة|إندونيسيا

شاهد: 29 قتيلا في غرق عبارة بإندونيسيا

4/7/2018

ارتفعت حصيلة حادثة غرق عبارة قبالة سواحل إندونيسيا إلى 29 قتيلا على الأقل بينهم عدد من الأطفال بينما ما زال 41 آخرون مفقودين، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وتم إنقاذ سبعين راكبا من قبل فرق الإغاثة التي تواصل عمليات البحث الأربعاء، للعثور على ناجين آخرين.

وكانت العبارة "كي ام ليستاري" التي يبلغ طولها 48 مترا واجهت رياحا وأمواجا عاتية خلال توجهها من سولاويزي إلى جزيرة سيلايار.

وأظهرت صور لحادثة الغرق ركابا يتمسكون بطرف العبارة أثناء غرقها بينما تضرب أمواج شاحنات وآليات أخرى كانت على متنها على بعد نحو 300 متر عن سواحل سيليبيس.

ووقع هذا الحادث في اليوم نفسه الذي أعلن فيه انتهاء عمليات البحث عن 164 شخصا فقدوا في حادث غرق عبارة أخرى الأسبوع الماضي في جزيرة سومطرة في بحيرة توبا، التي تعد من أعمق البحيرات في العالم ومنطقة سياحية. ونجا 21 راكبا ولقي ثلاثة آخرون مصرعهم.

وحول الحادث الذي وقع الثلاثاء، قالت وزارة النقل الإندونيسية إن أسطولا من السفن الصغيرة حاول إنقاذ الركاب لأن الأحوال الجوية السيئة تمنع السفن الأكبر من الاقتراب.

وصرح مسؤول في الوزارة اغوس اتش بورنومو في بيان أنه "تم إجلاء آخر الركاب حوالي منتصف ليل الإثنين الثلاثاء".   

وأوضح أن "قبطان السفينة ومالكها كانا مع آخر الذين غادروا العبارة"، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ يواصلون عمليات البحث في محاولة للعثور على ناجين.

المصدر : الفرنسية + رويترز
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