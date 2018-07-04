شاهد| عريقات: قرار تحديد العلاقة مع إسرائيل سيتخذ قريبا

قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن القيادة الفلسطينية تدرس تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل متهمًا الاحتلال بدفع المنطقة نحو التطرف.

جاء ذلك ردًا على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون خصم أموال الضرائب الفلسطينية، مطالبًا حكومة تل أبيب بوقف إجراءاتها لأنها تدفع المنطقة نحو التطرف والعنف والإرهاب.

وأضاف عريقات خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في مكتبه برام الله، أن قرار حكومة الاحتلال باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، "يعني أنها تنظر أن السلطة لم تعد قائمة".

وتابع "هذا الأمر موضوع على جدول أعمال القيادة الفلسطينية ومكتب الرئيس محمود عباس، تمهيدًا لاتخاذ القرار بتحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع الاحتلال الإسرائيلي".

والإثنين، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بشكل نهائي، على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

واعتبر عريقات أن "هذا (تحديد العلاقات مع إسرائيل) يعني الانتقال من السلطة إلى الدولة، وأن تتحمل سلطة الاحتلال مسئولياتها كافة في الضفة وغزة والقدس الشرقية".

وقال "لن يستمر الوضع كما يريد (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو و (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب، بأن تكون السلطة الفلسطينية دون سلطة، والاحتلال دون كلفة، وأن يبقى قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني".

وذكر عريقات أن قطع مخصصات الأسرى والشهداء، يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على مسؤولية الدولة الحاجزة اتجاه المعتقلين وتوفير حاجاتهم الأساسية.

وقال "لكن الحديث عن القوانين الدولية وإسرائيل أمران متناقضان"، مشيرًا إلى أن "حكومة الاحتلال أصبحت في وادٍ والمواثيق والقوانين الدولية في وادٍ آخر".

وطالب المسؤول الفلسطيني، المجتمع الدولي بالنظر بجدية للأمر (خصم الأموال)، وإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية والشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ستقوم بإبلاغ الجهات ذات العلاقة لدراسة الخيارات المتاحة، خاصة الدول التي وقفت معها ضد خروج ترمب عن الشرعية الدولية، بإعلان القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، مؤكدًا أن واشنطن جردت نفسها من أي دور إيجابي في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1994، تجبي حكومة الاحتلال 200 مليون دولار شهريًا عائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر الأراضي المحتلة، وتقوم بتحويلها شهريًا إلى الموازنة الفلسطينية.

ويتيح القانون الإسرائيلي الجديد، لحكومة نتنياهو، خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية.

وينص القانون على قيام وزير الأمن الإسرائيلي بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحوّلها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء، لخصم قيمتها من عائدات الضرائب.

وتقول إسرائيل إنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض، يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.