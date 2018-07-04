شاهد: الاحتلال يسحل فلسطينية ويخلع حجابها في الخان الأحمر

أصيب، ظهر الأربعاء، عدد من الفلسطينيين، بينهم صحفي، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة، الذين تصدوا لجرافات الاحتلال لمنع هدم منازلهم.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على النشطاء المتضامنين الأجانب والأهالي، الذي شكلوا سلسلة بشرية بأجسادهم، لمنع جرافات وآليات الاحتلال من هدم المساكن والمنشآت في الخان الأحمر، وتشريد سكانه.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من النشطاء اثناء تصديهما لها، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

ونشرت "شبكة قد الإخبارية" في صفحتها على موقع فيسبوك مقطع فيديو يظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يسحلون سيدة ويمزقون حجابها أثناء احتجاجها على هدم المساكن والمنشآت في الخان الأحمر.

وكانت جرافات الاحتلال قد باشرت منذ فجر اليوم بشق طريق يوصل ما بين الشارع الرئيسي ومنطقة الخان الأحمر، وأزالت الحواجز الحديدية الملاصقة للشارع، لتمهد الطريق لوصول الآليات الثقيلة ومعدات الاحتلال إلى المنطقة وهدمها.

يذكر أن سكان الخان الأحمر ينحدرون من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس في العام 1953 إثر تهجيرهم القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويفتقر الخان للخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، بفعل سياسات المنع التي يفرضها الاحتلال على المواطنين هناك بهدف تهجيرهم.

ويحيط بهذه المنطقة البدوية عدد من المستوطنات الإسرائيلية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1"، الّذي يهدف إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم، ممتدّةٍ من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع فصل جنوب الضفة عن وسطها.

وقالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال (غير حكومية)، إن الجيش الإسرائيلي سلم سكان خان الأحمر، الثلاثاء، أمرًا بطردهم، يعلن فيه السيطرة على الطرق المؤدية الى هذه القرية التي يبلغ عدد سكانها 173 شخصًا وفيها مدرسة.

وتقول سلطات الاحتلال إن منطقة خان الأحمر بُنيت بطريقة غير قانونية. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو/أيار الماضي التماسًا لوقف الإزالة.

ويؤكد سكان القرية وناشطو بتسيلم إنه يستحيل عمليًا على الفلسطينيين استصدار تراخيص بناء من سلطات الاحتلال في هذه المنطقة.

وناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت الذي زار القرية في مايو/أيار، إسرائيل ضبط لنفس. وقال إن أي إعادة إسكان لأبناء خان الاحمر بالقوة في مكان آخر "يمكن اعتباره في نظر الأمم المتحدة عملية تهجير قسري"، وهو أمر تحظره معاهدة جنيف.