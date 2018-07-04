رئيس وزراء هولندا يتحدى ترمب في البيت الأبيض

يتحاشى كثيرون من قادة العالم أن يقولوا "لا" في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام الكاميرات، غير أن رئيس وزراء هولندا مارك روته ليس من هؤلاء القادة حسبما وصفت صحيفة واشنطن بوست.

وأوضحت الصحيفة، الأربعاء، أن المواجهة الدبلوماسية العلنية بين ترمب و(روته) جاءت خلال استقبال ترمب للمسؤول الهولندي -المشهور بجرأته وتواضعه في الوقت ذاته- في البيت الأبيض أول أمس الإثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المواجهة التي حدثت خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض استغرق خمس دقائق فقط، تأتي وسط توترات متزايدة في مجال التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، إذ تعتبر هولندا واحدة من أبرز الأعضاء في الاتحاد.

وأوضحت أن ترمب قال خلال كلمته في المؤتمر الصحفي إن ترك النزاع التجاري (بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي) يمكن أن يكون أمرا "إيجابيا"، وهنا رفع رئيس الوزراء الهولندي حاجبيه مستغربا وضحك وقال" لا " بينما كان ترمب لا يزال يسترسل في حديثه.

وعندما توقف ترمب عن حديثه ونظر إلى المسؤول الهولندي لاستيضاح ما قاله، عاد روته للتأكيد مجددا بصوت مسموع ونبرة قوية واضحة:"لا.. ليس أمرا إيجابيا، ويتعين القيام بشيء ما تجاهه".

وكان ترمب قد أصدر في مايو الماضي قرارا يقضي بتشكيل لجنة في وزارة التجارة للتحقيق بشأن الواردات الأوربية من السيارات للسوق الأمريكي مما دفع قادة الاتحاد الأوربي الجمعة الماضية لإرسال مذكرة تتألف من 11 صفحة هددوا فيها بفرض ضرائب بنسبة 20% على منتجات أمريكية لبلدان الاتحاد تبلغ قيمتها 290 مليار دولار.

ورد ترمب على هذا التحرك الأوربي بالتغريد على صفحته على تويتر قائلا إن الولايات المتحدة ستفرض من جانبها ضرائب إضافية بواقع 20% علي كل السيارات الأوربية ما لم يقم الاتحاد الأوربي بإلغاء التعريفات على تصدير تلك السيارات للسوق الأمريكية، كما قال في مقابلة مع شبكة تلفزيون" فوكس نيوز" الأمريكية إنه:" لا فارق بين الاتحاد الأوربي والصين إذا تعلق الأمر بالتجارة مع الولايات المتحدة".

ووفقا لبيانات شركة (ستاتيستا) لأبحاث السوق، تعد هولندا سادس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوربي، وخامس أكبر البلدان التي تقوم بتصدير بضائع ومنتجات للخارج مما سيعرض الاقتصاد الهولندي للعديد من المصاعب حال تنفيذ واشنطن لسياسات تجارية حمائية.