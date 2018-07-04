ترمب: المحادثات مع كوريا الشمالية "تجري بشكل جيد"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء إن المحادثات مع كوريا الشمالية "تجري بشكل جيد"، قبل زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو خلال الاسبوع الجاري للبحث في نزع السلاح النووي.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "أجرينا الكثير من المحادثات مع كوريا الشمالية — كل شيء يجري بشكل جيد! في الوقت نفسه لا صواريخ ولا تجارب نووية منذ ثمانية أشهر. كل آسيا سعيدة. وحده الحزب المعارض الذي يضم (مصادر) الأخبار الكاذبة يشكو. لو لم أكن هنا، لكنا نخوض حربا مع كوريا الشمالية الآن".

وكان ترمب التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو/حزيران في سنغافورة. لكن مصافحتهما التاريخية لم تفض إلى أي برنامج زمني أو إجراءات محددة لتفكيك الترسانة النووية الكورية الشمالية.

وسيزور وزير الخارجية الأمريكي كوريا الشمالية من الخامس إلى السابع من يوليو/تموز لمواصلة المشاورات حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وتحدثت وسائل اعلام أمريكية نقلا عن مصادر لم تكشفها في الأيام الأخيرة عن معلومات تمتلكها الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن كوريا الشمالية تحاول إخفاء جزء من ترسانتها النووية.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الإثنين تأكيد أو نفي هذه المعلومات.