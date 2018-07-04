بلجيكا: عنصريّان يرسمان صلبانًا على جسد فتاة مسلمة بأدوات حادة

تعرضت سيدة مسلمة في بلجيكا لاعتداء جسدي ولفظي من قبل شخصين عنصريَّيْن، قاما خلاله بتمزيق ملابسها ورسما صلبانًا على مناطق مختلفة من جسدها باستخدام أدوات حادة.

وذكرت وكالة أنباء "بيلغا" البلجيكية الرسمية نقلًا عن مسؤولين في الشرطة أن فتاة مسلمة (19 عامًا) تعرضت لاعتداء جسدي ولفظي من قبل شخصين.

وأضافت أن الشخصين اللذين اعتديا على الفتاة المسلمة اعترضا طريقها وقاما بتمزيق حجابها وملابسها.

وأشارت أن المهاجمين قاما بجر الفتاة على الأرض بعد أن حاولت الفرار منهما، وشتماها بعبارات عنصرية من قبيل "عربية قذرة" ورسما صلبانًا على بطنها ورجليها ومناطق مختلفة من جسدها.

وقالت الوكالة إن المهاجمين لاذا بالفرار بعد اعتدائهما على الفتاة المسلمة، فيما بدأت الشرطة تحقيقًا في الحادثة التي وقعت على بعد 60 كيلومترا جنوب العاصمة بروكسل.