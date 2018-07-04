الاستخبارات العراقية تؤكد مقتل نجل البغدادي بغارة روسية وسط سوريا

أكدت الاستخبارات العراقية في بيان الأربعاء مقتل نجل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية بوسط سوريا، نافية أن يكون قد قتل في هجوم بل في غارة روسية في الثاني من يوليو/تموز الحالي.

صورة حذيفة البدري نجل البغدادي كما نشرتها وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة