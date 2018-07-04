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سياسة

الأمم المتحدة: الروهينغيا لا يزالون يفرون من العنف والاضطهاد في ميانمار

لاجئون من الروهينغيا يفرون من ميانمار
لاجئون من الروهينغيا يفرون من ميانمار
4/7/2018

قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن الروهينغيا المسلمين لا يزالون يفرون من ولاية راخين في ميانمار.

وأضاف أن 11432 منهم فروا إلى بنغلاديش منذ بداية العام الحالي.

وأضاف أن كثيرا ممن يصلون إلى بنغلاديش يتحدثون عن عنف واضطهاد وقتل وإحراق منازل.

وقال الأمير زيد في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن كثيرا من اللاجئين من الروهينغيا أبلغوا عن تعرضهم لضغوط من سلطات ميانمار للقبول ببطاقات هوية مكتوب عليها عبارة "في حاجة للتقدم بطلب للحصول على الجنسية".

وأضاف "لا يمكن تبرير هذه الحقائق مهما كثر الحديث … لا يزال الناس يفرون من الاضطهاد في راخين وما زالوا مستعدين للمخاطرة بأرواحهم في البحر للهروب".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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