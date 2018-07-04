إصابة واعتقال عشرات الفلسطينيين خلال تصديهم لهدم الخان الأحمر

أصيب 35 فلسطينياً واعتقل 10 آخرون أثناء تصديهم لمحاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام "الخان الأحمر" شرق القدس المحتلة تمهيداً لهدمه.

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن أربعة من المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وداهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الخان الأحمر الثلاثاء وسلم المواطنين أوامر بمصادرة الأراضي.

ويرابط عشرات الناشطين في التجمع منذ عدة أيام للتصدي لعملية الهدم.

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو/أيار الماضي هدم الخان الأحمر الذي يعيش فيه 190 فلسطينياً ينحدرون من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

تقع القرية بين مستوطنة معاليه أدوميم وهي مستوطنة كبرى قرب القدس المحتلة ومستوطنة كفار أدوميم الأصغر إلى الشمال الشرقي منها.

تقول جماعات حقوقية إن هدم الخان الأحمر سيخلق جيبا استيطانيا أكبر قرب القدس المحتلة وسيزيد على الفلسطينيين صعوبة ربط الأراضي في الضفة الغربية.

ذكرت سلطات الاحتلال أنها تخطط لإعادة توطين السكان في منطقة على بعد نحو 12 كيلومترا قرب قرية أبو ديس الفلسطينية.

والموقع الجديد مجاور لمكب نفايات ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن نقل السكان قسريا يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يسري على الأرض المحتلة.

موقف الأمم المتحدة

عبرت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها من التقارير عن الهدم الوشيك للقرية.

وقالت ليز ثروسيل "منذ أكثر من عقد، يقاوم سكان خان الأحمر… مساعي نقلهم لإفساح المجال أمام التوسع الاستيطاني".

ثروسيل: "القانون الإنساني الدولي يحظر على القوة المحتلة تدمير أو مصادرة الممتلكات الخاصة".

ومعظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية غير مشروعة. وترفض إسرائيل ذلك.

وقال أحد سكان الخان الأحمر ويدعى فيصل أبو داهوك، 45 عاما، "ولدت هنا ولن أرحل إلى أي مكان آخر… إذا هدموا مساكننا سنبنيها مرة أخرى إن لم يكن هنا ففي مكان مجاور".

موقف السلطة الفلسطينية

وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن ما يحدث في الخان الأحمر وأبو نوار اختبار حقيقي للمجتمع الدولي الذي طالب للحكومة الإسرائيلية بعدم هدمهما، متسائلا عن قدرة المجتمع الدولي على محاسبة إسرائيل.

وأضاف عريقات أنه إذا لم يتم محاسبة إسرائيل فإنه ذلك يعني دفع المنطقة إلى العنف.

موقف حركة حماس

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تهجير أهالي الخان الأحمر من منازلهم وهدمها وطردهم منها تعد جريمة حرب تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة إلى ضرورة التكاتف من أجل توفير شبكة أمان وإسناد لأهل الخان الأحمر وتعزيز صمودهم عبر توفير كافة مقومات الصمود والثبات.

وأوضحت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي حسام بدران ضرورة إفشال مخططات الاحتلال بالسيطرة على أراضي الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية.

ودعا بدران الشارع الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال في الخان الأحمر، وتفعيل المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال في الضفة والقدس.

موقف حركة الجهاد