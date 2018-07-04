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سياسة|مصر

أبو تريكة يغرد بعد رفع اسمه من قوائم "الإرهاب" في مصر

4/7/2018

غرد نجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة بعد إلغاء وضع اسمه على "قوائم الإرهاب" في مصر، قائلا إنه يسامح الجميع من ساند ومن هاجم.

وكتب أبو تريكة" مسامح الجميع من ساند ومن هاجم ومن تطاول ومن مدح. قلبي يسع ويعفو عن الجميع ولكن أكثر البشر فرحا بهذا اليوم ليس معي فهو كان أكثر المتأثرين رحمة الله عليك أبي."

وأضاف " مصر نحبك بل نعشقك أنت الروح والقلب".

وقضت محكمة مصرية بقبول الطعن المقدم من أبو تريكة، لاعب منتخب مصر لكرة القدم والنادي الأهلي السابق، و1537 آخرين على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب وإعادة القرار لمحكمة الجنايات.

ويأتي حكم النقض الذي صدر اليوم في ظل وجود قرار آخر لمحكمة الجنايات صادر في 19 إبريل الماضي بإدراج أبو تريكة ونفس المتهمين على قائمة "الإرهابيين" لمدة 5 سنوات ولكن في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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