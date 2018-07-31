محكمة عسكرية مصرية تسجن مؤلف أغنية "بلحة" بتهمة إهانة الجيش

قضت محكمة عسكرية مصرية (الثلاثاء) بسجن شاعر لمدة 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة وإهانة الجيش بعد أغنيته الساخرة "بلحة" التي انتقد فيها سياسات الحكومة.

وقال مختار منير، محامي الشاعر جلال البحيري، إن المحكمة عاقبت موكله أيضا بغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه (نحو 560 دولارا).

وجاءت الحكم بحق البحيري بعد أيام من مطالبة خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحكومة المصرية بتبرئة البحيري وإطلاق سراحه، كما عبروا عن انزعاجهم من احتجازه.

وكانت الأغنية، التي أداها المغني رامي عصام، قد نشرت على الإنترنت في 26 من فبراير/شباط الماضي، ووصل عدد مشاهداتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

واعتقل البحيري لدى جهاز الأمن الوطني بعد 5 أيام من بدء بث الأغنية، حيث اختفى لمدة أسبوع قبل أن يعرض على السلطات المعنية، وقد بدت عليه آثار التعذيب والضرب، ليواجه اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وازدراء الأديان، وإهانة المؤسسة العسكرية.

وقالت لجنة من المقررين الخاصين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي: "نشعر بالقلق إزاء الاعتقال وسوء المعاملة المزعوم للسيد البحيري الذي يبدو أنه لا علاقة له إلا بممارسة سلمية لحقه في حرية التعبير الفني والإبداعي".

وأضافت: "نحن قلقون للغاية مما ورد من تقارير حول تجريم الممارسة المشروعة للتعبير الفني من خلال فرض مجموعة من التهم المشبوهة".

وحجبت السلطات المئات من المواقع والمدونات الإلكترونية على مدى الشهور الأخيرة وألقت القبض على ما لا يقل عن عشرة أشخاص هذا العام واتهمتهم بنشر أخبار كاذبة وكثير منهم صحفيون أو معارضون بارزون.