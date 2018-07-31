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قائد الحرس الثوري: روحاني لن يجتمع بترمب مطلقا

اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني
اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني
31/7/2018

رفض اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني (الثلاثاء) عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإجراء محادثات مع طهران.

رفض إيراني:
  • جعفري لترمب: إيران ليست كوريا الشمالية كي تقبل عرضك بعقد اجتماع.
  • جعفري: حتى رؤساء الولايات المتحدة الذين سيأتون بعدك لن يروا هذا اليوم.
  • وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: ينبغي للولايات المتحدة ألا تلوم إلا نفسها لإنهائها المحادثات مع طهران.
  • المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي: عرض ترمب التفاوض مع طهران يتناقض مع أفعاله.
  • بهرام: العقوبات والضغوط الأمريكية هي النقيض التام للحوار.
  • بهرام: كيف يمكن لترمب أن يثبت للشعب الإيراني أن تصريحاته تعكس نية حقيقة للتفاوض.
عقوبات ودعوات للحوار:
  • الخارجية الأمريكية: مستعدون للقاء المسؤولين الإيرانيين إذا غيرت إيران سلوكها.
  • أعرب ترمب (الاثنين) عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني من دون شروط مسبقة.
  • ترمب قال سابقا إنه يهدف للوصول إلى اتفاق نووي جديد مع إيران.
  • تفرض الولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، عقوبات على إيران، تتمثل في تقييد صادرات النفط الخام إلى الخارج، والشركات المتعاونة معها.
  • في 8 من مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
  • الاتفاق النووي يقيد استخدام إيران للطاقة النووية في الأغراض السلمية.
المصدر : وكالات
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