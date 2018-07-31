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سياسة

طائرة تركية تهبط اضطراريا بالخرطوم بسبب بلاغ بوجود قنبلة

31/7/2018

أعلن مركز الملاحة الجوية بمطار الخرطوم، الاثنين، هبوط طائرة تركية اضطراريًا بمطار الخرطوم بعد أن تلقى قائدها بلاغًا كاذبًا بوجود قنبلة على متنها.

جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم مطار الخرطوم، محمد المهدي نصر، نقلته وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا).

وأوضح البيان أنه في تمام الساعة 19:05 بالتوقيت المحلي (17.05 بتوقيت غرينتش) تلقي مركز الملاحة الجوية اتصالاً من قائد طائرة تركية طراز بوينغ 900-737 يفيد بأنه تلقى رسالة من مجهول تفيد بوجود قنبلة على متنها.

وأشار البيان أن قائد الطائرة اتخذ قرارًا بالهبوط من ارتفاع 36 ألف قدم إلى ارتفاع 24000 قدم، وطلب الإذن بالهبوط  في مطار الخرطوم.

وكانت الطائرة التركية عابرة للأجواء السودانية قادمة من إسطنبول في طريقها  إلى عاصمة دولة الكونغو (برازافيل) بحسب البيان.

 وسمحت سلطات مطار الخرطوم للطائرة بالهبوط، وبعد تفتيشها والركاب لم يعثر على أي مهدد للسلامة وفق ذات المصدر.

ونوه البيان إلى مغادرة الطائرة للخرطوم عقب التأكد من عدم وجود مهدد أمني دون تحديد زمن المغادرة، ولم يشر البيان إلى الخطوط الجوية التي تتبعها الطائرة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي هبطت طائرة تتبع للخطوط التركية من طراز (بوينغ  738 (قادمة من نيروبي بكينيا في طريقها إلى تركيا، بمطار الخرطوم بعد أن أبلغ قبطانها سلطات الطيران المدني السودانية بوجود قنبلة على متنها.

غير أن التحريات وعمليات التفتيش آنذاك أثبتت أن بلاغ القنبلة الذي تقدّم به راكب بريطاني قال إنه تلقى رسالة عبر حاسوبه المحمول، كان كاذباً.

المصدر : الأناضول
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