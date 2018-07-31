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سياسة

شاهد: ماذا حدث مع فنلندية حاولت منع ترحيل شخص؟

31/7/2018

منعت السلطات في فنلندا (الثلاثاء) مواطنه من السفر على متن طائرة متوجهة إلى ألمانيا بعد محاولتها منع ترحيل شخص كان على متن الطائرة.

وهذه أبرز التطورات:
  • المواطنة الفنلندية أينو بينانين قالت إنها قررت التدخل عندما شاهدت شخصا في مؤخرة الطائرة كان يبدو بحاجة للمساعدة بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
  • الطائرة كانت متوجهة من العاصمة الفنلندية هلسنكي، وهي تابعة لشركة الطيران الفنلندية (فين إير).
  • بينانين أضافت أنها لم تتمكن من التواصل مع الشخص الذي تعتقد أنه رجل، لأنه كان محاطا بأربعة رجال أقوياء يرتدون ملابس مدنية.
  • بينانين تعمل سكرتيرا قانونيا في البرلمان عن حزب "جرين ليج" الفنلندي المعارض.
  • قالت إنها تحدثت إلى الطيار الذي "رفض السماح للرجل بالنزول".
  • وأوضحت أن خمسة من رجال الشرطة قاموا باقتيادها خارج الطائرة.
  • بثت بينانين مقطعا مباشرا على فيسبوك من داخل الطائرة.
  • قامت ناشطة سويدية الأسبوع الماضي بمنع ترحيل لاجئ أفغاني على متن طائرة متجه من بلادها إلى تركيا.

المصدر : الألمانية
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