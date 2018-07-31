شاهد: "كيكي" تضع وزير المالية الإسرائيلي في مرمى الانتقادات

أصبح وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كاحلون" أول مسؤول سياسي إسرائيلي يخوض تجربة رقصة تحدي كيكي وتسببت له بالانتقادات واضطر في نهاية الأمر إلى إزالة الفيديو من مواقع التواصل.

وظهر وزير المالية الإسرائيلي في شريط فيديو، نشر أمس الاثنين، وهو يسير لعدة ثوان خارج الباب الخلفي لسيارته مع خلفية صوت الأغنية، ثم يدخل إلى السيارة، وهو يقول "دعونا من هذا الهراء، لدينا الكثير من العمل للقيام به".

لكن أصداء الشريط، كانت واسعة في إسرائيل، دون أن يجد كاحلون أي تعاطف.

وتحت عنوان "هل هذا هو الشخص الذي من المفترض أن يكون مسؤولا عن كل أموالنا"؟ نشر موقع (والا) الإخباري الإسرائيلي تقريرا عن مشاركة وزير المالية في هذا التحدي الخطير، وأشار الموقع إلى أن كاحلون أزال الشريط بعد ردود الفعل الغاضبة وكذلك بناء على طلب من سلطة الأمان على الطرق.

ولفت الموقع إلى تعقيبات شديدة ضد الوزير الإسرائيلي على شبكات التواصل من بينها "الفيديو يظهر كم هو مشغول هذا الوزير".

بدورها، تساءلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن "لماذا قام الوزير كاحلون بتنفيذ التحدي الفيروسي الذي يشكل جريمة جنائية؟ وأضافت "ما الذي يجري لوزير المالية"؟

أما القناة الثانية في التلفاز الإسرائيلي، فقالت، إن الفيديو أثار أصداء وأدى إلى انتقادات كثيرة لنشره، وأضافت إن سلطة الأمان على الطرق أعلنت الحرب على رقصة تحدي كيكي ودعت إلى وقفها بعد أن أصبحت خطيرة.

أمّا صحيفة ( يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية ، فقد قالت على موقعها الإلكتروني إن المقطع حقق عشرات آلاف المشاهدات والمئات من الإعجابات ومئات الردود بعضها إيجابية، والبعض الآخر غير ذلك .

وأضافت الصحيفة، أن من لم يعجبهم المقطع على الإطلاق هم أساسا سلطة الأمان على الطرق الذين أطلقوا حملة ضد هذه الظاهرة الخطيرة.

ونقلت الصحيفة عن المديرة العامة لسلطة الأمان على الطرق الإسرائيلية، راحيلي فايسلا، قولها بأنه تم التواصل مع مساعدين لوزير المالية كاحلون وطلب منهم أن يعملوا وعلى الفور على إزالة الفيديو من كل شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مكتب وزير المالية الإسرائيلي، إنه وعلى الرغم من أن الفيديو قد تم التقاطه على جانب الطريق وفي مكان آمن لا حركة للسيارات فيه، فإننا نحترم طلب سلطة الأمان على الطرق وسنزيل الفيديو، وقالت المواقع الإسرائيلية، إنه تمت إزالة الفيديو بالفعل.