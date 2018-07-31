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سياسة

شاهد: قصة صبي سوري فقد أمه وساقه وعينه!

31/7/2018

عمر حسين عرو، صبي سوري من ريف حماة الجنوبي، ومثل غيره من آلاف السوريين فقد الكثير من أفراد عائلته، لكنه فقد بالإضافة إلى ذلك ساقه وعينه اليمنى.

وقال عمر للجزيرة مباشر إنه فقد عينه وساقه في قصف مروحي لطائرات النظام السوري أثناء زيارة عائلية إلى بيت جده عندما داهمتهم طائرات النظام وقصفت المنزل، الذي تحول إلى ركام.

ويحكي الطفل عمر كيف فاقمت حياته الجديدة في مخيمات النزوح في ريف إدلب من معاناته، حيث تواصل عينه النزيف بسبب الغبار في مخيمات النزوح، من دون أن يجد علاجا لها.

لكن آلام الطفل عمر لم تتوقف عند ذلك الحد، حيث توفي أبوه، ولم يتبق له سوى أخته الصغرى يعيشان معا في مخيم النازحين، يعدان الأيام من دون أن يريا أفقا لنهاية معاناتهما.

المصدر : الجزيرة مباشر
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