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سياسة|الهند

شاهد: انتحار جماعي لأسرة من 7 أفراد بينهم طفلان

31/7/2018

انتحر ما لا يقل عن سبعة أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفلان، شنقًا في مدينة رانشي شرقي الهند، الاثنين.

وحسب تقارير محلية، كانت العائلة تمر بأزمة مالية أدت إلى اتخاذ أفراد الأسرة لتلك الخطوة. وتم نقل الجثث إلى المشرحة، وتحاول الشرطة التحقيق في السبب الدقيق وراء علمية الانتحار الجماعي.

ويأتي الحادث بعد شهر واحد من العثور على جثث 11 فردًا من عائلة واحدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، بينهم 10 وجدوا مشنوقين وقد تدلت جثثهم من السقف بمنزل الأسرة، وكانت معصوبة الأعين ومقيدة الأيدي خلف الظهر.

وكان يشتبه في أن العائلة تنغمس في أنشطة غامضة كالسحر والروحانيات.

المصدر : رويترز
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