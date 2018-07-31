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سياسة

روحاني: لن نتخلى عن حقنا في تصدير النفط

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
31/7/2018

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني (الثلاثاء) إن طهران لا تسعى لإحداث توترات في المنطقة أو عرقلة تدفق النفط الخليجي لكنها لن تتخلى عن حقها في تصدير النفط.

وهذه أبرز تصريحات روحاني:

لا نريد حدوث أية مشاكل في الطرق المائية الدولية ولا عرقلة تدفق النفط.

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي غير قانوني.

نرغب في تعزيز علاقتنا بأوربا والكرة في ملعب الدول الأوربية لحماية الاتفاق النووي.

إيران لن ترضخ للضغوطات والتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على قطاع النفط.

عقوبات ودعوات للحوار:

تفرض الولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، عقوبات على إيران، تتمثل في تقييد صادرات النفط الخام إلى الخارج، والشركات المتعاونة معها.

في 8 من مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه مستعد للاجتماع مع الزعماء الإيرانيين من دون شروط مسبقة.

رد الإيرانيون بأن الدعوة للحوار تأتي عبر التسليم بالاتفاق النووي.

ترمب عبر سابقا عن أمله في التوصل لاتفاق نووي جديد وليس الذي وقعته إدارة أوباما ووصفه بالكارثة.

تبادل روحاني التهديدات والتحذيرات ودارت بينهما حرب كلامية حول سياسيات كل منهم حول بلدانهم.

مسؤولون إيرانيون هددوا بأن حركة الملاحة في البحر الأحمر لم تعد آمنة للقوات الأمريكية.

 الاتفاق النووي  يقيد استخدام إيران للطاقة النووية في الأغراض السلمية.

المصدر : وكالات
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