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سياسة|أمريكا

تشومسكي: تدخل إسرائيل في سياسة أمريكا أكبر من التدخل الروسي

31/7/2018

اتهم المفكر والفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي إسرائيل بالتدخل السافر في السياسة الأمريكية بشكل يفوق أي دور يمكن أن تكون روسيا قد لعبته في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال تشومسكي (الاثنين) في تصريحات لبرنامج "الديمقراطية الآن" الذي يبث على الإنترنت: "التدخل الإسرائيلي في الانتخابات الأمريكية يفوق بكثير أي شيء يمكن أن يكون الروس قد فعلوه، لدرجة أن نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ذهب مباشرة إلى الكونغرس، من دون حتى إبلاغ الرئيس، وتحدث للكونغرس، وحظي بتصفيق حاد، وذلك في محاولة لتقويض سياسات الرئيس. هذا ما حدث مع أوباما ونتنياهو في 2015".

وكان تشومسكي يشير بهذا إلى خطاب نتنياهو أمام الكونغرس عام 2015 بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب جون بوينر.

وأضاف تشومسكي أن نتنياهو قام بهذا من دون إبلاغ البيت الأبيض بشكل رسمي، وهو شيء قيل إنه أغضب بشدة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ذلك الوقت، حيث كانت إدارة أوباما تستعد حينها للانضمام إلى دول أخرى في التوقيع على الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وفي خطابه هذا أعلن نتنياهو بشكل واضح معارضته للاتفاق، كما هاجم مقترح أوباما الخاص بالتعامل مع إيران.

وتساءل تشومسكي: "هل جاء بوتين ليلقي خطابا أمام جلسة مشتركة للكونغرس داعيا الأعضاء إلى التراجع عن سياسة أمريكية، من دون أن يبلغ الرئيس؟"

المصدر : الإندبندنت + الجزبرة مباشر
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