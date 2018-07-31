بدء محاكمة مدير حملة ترمب الانتخابية السابق

بدأت اليوم الثلاثاء في ولاية فيرجينيا الأمريكية محاكمة المدير السابق لحملة ترمب الانتخابية بول مانافورت.
وهذه أبرز التطورات:
- مانافورت أول عضو في فريق ترمب يُحاكَم ضمن التحقيقات في قضية التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
- يواجه مانافورت 18 تهمة، بينها غسلُ الأموال والتهربُ الضريبي والتلاعب بحسابات بنكية.
- وَجّه الاتهامات لمانافورت المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
- صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على المحقق الخاص روبرت مولر قائلا إن حملته لم تتواطأ مع موسكو، لكن التواطؤ ليس جريمة في كل الأحوال.
- يحقق مولر فيما إذا كان مسؤولون من حملة ترمب عملوا مع موسكو في مسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.
- كتب ترامب على تويتر "التواطؤ ليس جريمة لكن هذا لا يهم لأنه لم يحدث تواطؤ (باستثناء من هيلاري المحتالة والديمقراطيين)".
- رغم أن التواطؤ ليس تهمة قانونية من الناحية الفنية فإن مولر يحقق في أي تنسيق بين الحكومة الروسية وحملة ترامب وقد يوجه اتهامات بالتآمر إذا وجد أن أيا من أعضاء الحملة عملوا مع روسيا لانتهاك القانون الأمريكي.
- على مدى شهور نفى ترامب أي تواطؤ، وكرر اليوم تصريحات محاميه رودي جولياني الذي قال في مقابلات تلفزيونية إن التواطؤ ليس جريمة.
- قد تكون هذه الاستراتيجية الأحدث في مساعي ترامب لنزع الشرعية عن تحقيق مولر الذي طالما ندد به بوصفه "حملة ملاحقة".
- يجرم قانون لتمويل الحملات الانتخابية محاولة الحصول على "مساهمة أو تبرع بأموال أو أي شيء آخر له قيمة" من أجنبي فيما يتصل بأي انتخابات.
- نفت روسيا ما خلصت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية العام الماضي من أنها تدخلت للتأثير على الانتخابات لصالح ترمب.