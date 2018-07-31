النرويج تطلب تفسيرا من إسرائيل بعد احتجاز سفينة متجهة إلى غزة

طلبت النرويج تفسيرا من إسرائيل عن الأسس القانونية لاحتجاز سفينة صيد ترفع العلم النرويجي بعدما حاول ناشطون الإبحار بها إلى قطاع غزة حاملين معهم مساعدات.

وأضافت وزارة الخارجية النرويجية في بيان أن دبلوماسييها في إسرائيل يقدمون المساعدة القنصلية لخمسة نرويجيين كانوا ضمن 22 من الركاب وأفراد الطاقم والذين احتجزوا على متن السفينة كارستين يوم الأحد. وأفرج سريعا عن إسرائيليين اثنين كانا على ظهر السفينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية النرويجية في أوسلو: "طلبنا من السلطات الإسرائيلية توضيح الملابسات المحيطة باحتجاز السفينة والأسس القانونية للتدخل"

وقال تورستين دالي، رئيس حملة سفينة إلى غزة (النرويج) التي نظمت الرحلة البحرية، إنها أول سفينة مساعدات نرويجية تحاول كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وأضاف أن قبطان السفينة تعرض للضرب على يد الجنود الإسرائيليين الذين أمروه بالإبحار إلى إسرائيل ولكن لم يتعرض أحد لإصابات خطيرة.

وتابع "هذه سفينة سلمية.. من المستحيل أن تهدد أمن إسرائيل".

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا بحريا على غزة متذرعة بمخاوف أمنية. كما تقوم إسرائيل إلى جانب مصر بفرض قيود على الواردات للقطاع عن طريق البر.

وتم منع عدة سفن لناشطين من الوصول إلى غزة في السنوات الأخيرة. وأدى هجوم إسرائيلي على سفينة تركية في عام 2010 والذي قتل فيه عشرة ناشطين إلى تدهور خطير في العلاقات بين إسرائيل وتركيا، قبل أن تعتذر إسرائيل وتقوم بتعويض أهالي الضحايا.