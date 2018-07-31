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سياسة|مصر

الداخلية المصرية تعلن قتل خمسة أشخاص

الداخلية المصرية قتلت 482 شخصا قالت إنها في اشتباكات مع قواتها على مدى ثلاث سنوات ونصف
الداخلية المصرية قتلت 482 شخصا قالت إنها في اشتباكات مع قواتها على مدى ثلاث سنوات ونصف
31/7/2018

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تصفية خمسة أشخاص قالت إنهم تابعون لحركة "حسم"، واتهمتهم بالمسؤولية عن أعمال عنف.

وقالت الوزارة في بيان (الثلاثاء) إن قوة من الشرطة داهمت "وكرا" يختبئ فيه المسلحون بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، وإنهم قتلوا أثناء تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وأوضح بيان الداخلية أن القتلى هم محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر، وتامر أحمد شعبان، وعبد الله يوسف فرج، وأسامة بحر عبد الواحد، إضافة إلى شخص خامس لم تحدد هويته.

وقالت الداخلية إنها اعتقلت أيضا خمسة أشخاص آخرين من حركة حسم في مداهمة لوكر يختبئون به في منطقة السلام شرق القاهرة، وهم علي عبد القادر علي عبد القادر، وإسلام رأفت عبد المحسن، وعبد الباسط شكري عمار، ونور الدين علي عبد الله، ومحمد زين الدين السيد.

وقالت الداخلية إنها عثرت على أسلحة وبنادق مع القتلى والمضبوطين.

وقال أصدقاء لأحد القتلى، وهو عبد الله يوسف، إنه تعرض للاختفاء القسري منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يفاجأوا بإعلان الداخلية تصفيته في المداهمة. وهو نمط متكرر في الكثير من حوادث التصفية التي تعلن عنها الداخلية المصري.

وكثيرا ما تعلن قوات الأمن المصرية قتل أشخاص أثناء مداهمات، وهي ممارسات انتقدتها مراكز حقوقية ومنظمات دولية، واتهمت السلطات المصرية بتصفية وقتل معارضين عزل حال القبض عليهم وهو ما تنفيه الأجهزة الأمنية المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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