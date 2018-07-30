ملك المغرب يدعو الحكومة لـ"إعادة هيكلة شاملة"

ركز العاهل المغربي الملك محمد السادس مطولًا في كلمة متلفزة، مساء الأحد، على "الشأن الاجتماعي" وحض الحكومة على القيام "بإعادة هيكلة شاملة وعميقة".

ودعا العاهل المغربي (54 عامًا)، خلال كلمة بمناسبة الذكرى الـ19 لاعتلائه العرش، الحكومة إلى فعل المزيد لمواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من الفوارق الاجتماعية.

أبرز تصريحات ملك المغرب

إذا كان ما أنجزه المغرب وما تحقق للمغاربة، على مدى عقدين من الزمن يبعث على الارتياح والاعتزاز، فإنني في نفس الوقت، أحس أن شيئًا ما ينقصنا، في المجال الاجتماعي.

الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة. والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف، رغم قساوتها أحيانا. بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب، ورفع التحديات.

واثق أن المغاربة لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات للتطاول على أمن المغرب واستقراره أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى والفتنة هو الوطن والمواطن على حد سواء.

سنواصل السير معًا، والعمل سويًا، لتجاوز المعيقات الظرفية والموضوعية، وتوفير الظروف الملائمة، لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، وخلق فرص الشغل، وضمان العيش الكريم.

ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية، والعمل على تحسين أداء الإدارة، وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته.

تحقيق المنجزات، وتصحيح الاختلالات، ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي، يقتضي العمل الجماعي، والتخطيط والتنسيق، بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة، والأحزاب المكونة لها.

الأحزاب تقوم بمجهودات من أجل النهوض بدورها؛ إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم، هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم. كما يجب عليها العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها.

الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان. فمنذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع… ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم.

انتقادات وتعهدات

الملك انتقد برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي تُرصد لها عشرات المليارات من الدراهم مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية… وتعاني من التداخل وضعف التناسق فيما بينها وقدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها.

الملك تعهد بتجاوز المعوقات وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ البرامج التنموية وخلق فرص العمل وضمان العيش الكريم، ودعا المغاربة للترفع عن الخلافات، داعيًا الأحزاب إلى استقطاب نخب جديدة شابة.

دعا الملك أيضًا إلى تسريع إقامة "السجل الاجتماعي الموحد وهو نظام وطني لتسجيل الأسر لتستفيد من برامج الدعم الاجتماعي" ودعا إلى "إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية".

ودعا الملك في كلمته أيضًا إلى "إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم الدراسة" و"إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفًا في التدبير".

الحسيمة.. مركز الاحتجاجات

ألقى الملك كلمته في الحسيمة (شمال المغرب) التي شهدت لعدة أشهر احتجاجات ضد "التهميش" بعد وفاة بائع سمك شاب في عربة جمع نفايات. وحكم القضاء على قادة الحراك بالسجن حتى عشرين عامًا في أواخر يونيو/حزيران الماضي .

ولم يذكر الملك في كلمته الأزمة التي مرت بها المدينة وضواحيها. وأعلن بيان رسمي بعد الكلمة العفو عن أكثر من 1200 شخص، الأحد، دون تحديد ما إذا كان يشمل ناشطين من الحراك بينما نفت وسائل إعلام مغربية ذلك .

وترأس الملك بعد خطابه اجتماعا مخصصا لـ"تفعيل الإجراءات" التي أعلنها في كلمته وشارك فيه رئيس الحكومة ونحو عشر وزراء بحسب بيان للديوان الملكي.

وكان البحث عن "نموذج جديد للتنمية" الشعار الأبرز للهيئات العامة في الأشهر الأخيرة .

حراك الريف