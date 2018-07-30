مشروع قانون أمريكي: عدد اللاجئين الفلسطينيين 40 ألفا فقط

وتستهدف الولايات المتحدة "أونروا"، بضغط من دولة الاحتلال الإسرائيلي، من أجل إنهاء تفويضها وحلها وإنهاء ملف قضية اللاجئين الفلسطينيين، علمًا أن الوكالة أسست بموجب القرار رقم 302 (رابعًا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين.