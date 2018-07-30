مشروع قانون أمريكي: عدد اللاجئين الفلسطينيين 40 ألفا فقط

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإثنين، عن عضو في الكونغرس الأمريكي قوله إنه يسعى لسن قانون جديد يعتبر عدد اللاجئين الفلسطينيين 40 ألفًا فقط.
هدف القانون
- يهدف العضو في مجلس النواب "دوغ لمبورن" عن الحزب الجمهوري إلى تخفيض الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن طريق حصر تعريف اللاجئ الفلسطيني بمن تشردوا خلال النكبة فقط واستثناء نسلهم من الأجيال اللاحقة.
- تقول "أونروا" إن عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم هو 5 ملايين ومئتا ألف لاجئ، هم اللاجئون الأصليون وأبناؤهم وأحفادهم، لكن عضو الكونغرس يقول إن خلفية القانون الجديد مرتبطة بالاختلاف في تعريف الأمم المتحدة بين اللاجئ الفلسطيني، وبين باقي اللاجئين في العالم الذين تتولى رعايتهم منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة غير "أونروا".
- يكمن الفرق حسب لمبورن في أن تعريف اللاجئ من غير الفلسطينيين ينحصر فقط في الجيل الأول، فيما تتوارث أجيال الفلسطينيين صفة اللجوء.
أونروا وغزة
- قال لمبورن إن التشريع الأمريكي الجديد سيستخدم التعريف الأمريكي لمصطلح لاجئ، ما سيؤدي إلى انخفاض عدد اللاجئين الفلسطينيين بشكل كبير، خاصة أن التعريف الأممي لهم جعل ميزانية الوكالة تتضخم، كما أدى إلى إبقاء قضيتهم حية إلى الأبد.
- زعم لمبورن أيضًا أن الفلسطينيين في غزة ليسوا لاجئين، بل هم أفراد يعيشون في ظل العنف والفساد السياسي، وأن القانون سيضمن أن من يحصل على المساعدة الإنسانية هو الذي يستحقها فقط.
- انضم عشرة من أعضاء الكونغرس لمبادرة لمبورن الذي قال إن الطريق أمام إقرار القانون لا تزال طويلة، لكنه سيقر في النهاية.
تقرير سري
- تقول الصحيفة الإسرائيلية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد تكشف خلال أسابيع عن تقرير سري يخفض عدد اللاجئين إلى 40 ألف لاجئ منذ حرب 1948، وهو رقم قليل جدًا مقارنة بمعطيات "أونروا".
- وكانت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، أشارت إلى الموضوع الأسبوع الماضي حين قالت "لا يعقل أن تكون هناك مجموعة واحدة فقط من اللاجئين يتواصل عددها في التضخم إلى الأبد، بناء على تعريف الأمم المتحدة".
من هو اللاجئ الفلسطيني؟
- حسب "أونروا" فإن "التعريف العملياتي للاجئ من فلسطين هو الشخص الذي "كانت فلسطين مكان إقامته الطبيعي خلال الفترة ما بين 1 يونيو/حزيران 1946 وحتى 15 مايو/أيار 1948 والذي فقد منزله ومورد رزقه نتيجة الصراع الذي دار عام 1948". و"أن لاجئي فلسطين هم الأشخاص الذين ينطبق عليهم التعريف أعلاه وأولئك المنحدرون من صلب الآباء الذين ينطبق عليهم ذلك التعريف."
- ورثت الوكالة 950 ألف شخص من الوكالات التي كانت تسبقها في عام 1951، لتقوم بتقليصها إلى 860 ألف شخص خلال 4 أشهر.
العدد الحقيقي للاجئين الفلسطينيين
- يبلغ عدد اللاجئين المسجلين عام 1948 وذريتهم اليوم 5 ملايين شخص، وهم يقطنون بشكل رئيسي في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا.
- وتستهدف الولايات المتحدة "أونروا"، بضغط من دولة الاحتلال الإسرائيلي، من أجل إنهاء تفويضها وحلها وإنهاء ملف قضية اللاجئين الفلسطينيين، علمًا أن الوكالة أسست بموجب القرار رقم 302 (رابعًا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين.