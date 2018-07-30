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سياسة

متطرف إسرائيلي يعلن خطوبته عند المسجد الأقصى

افراهام بلوخ يعلن خطوبته عند مدخل باب المغاربة
افراهام بلوخ يعلن خطوبته عند مدخل باب المغاربة
30/7/2018

تجرأ المتطرف الإسرائيلي البارز في جماعات الهيكل "إفراهام بلوخ"، وقام بتنظيم حفل خطوبته عند مدخل باب المغاربة، الأحد، وتوعد بعقد قرانه قريبًا داخل المسجد الأقصى.

والمتطرف إفراهام بلوخ هو بديل تومي نيساني مسؤول منظمة "طلاب لأجل الهيكل"، ويشغل بلوخ اليوم عدة مناصب في جماعات الهيكل أبرزها المدير الإداري في يشيفات هار هبيت (إحدى المدارس الدينية التي أنشأتها جماعات الهيكل).

كما يشغل منصب رئيس قسم الإعلام في اتحاد منظمات الهيكل، ونائب رئيس جماعة المرشدين.

ويعد بلوخ من أكثر الإسرائيليين تطرفًا وعدوانية ضد النساء والأطفال داخل المسجد الأقصى، وعادة ما يحاول استفزاز الحراس والموظفين داخل المسجد المبارك.

ويتقاضى بلوخ راتبه على عمله في منظمات الهيكل.

ودائمًا ما تدعو جماعات أو "منظمات الهيكل"، أنصارها من المتطرفين، للمشاركة في سلسلة اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة الاحتلال، في أكثر من مناسبة كان آخرها دعوات اقتحام واسعة لباحات الأقصى قبل أسبوع في ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل" المزعوم.

 

المتطرف الإسرائيلي افراهام بلوخ
المصدر : الجزيرة مباشر
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