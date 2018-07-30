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سياسة

شاهد: حادث تصادم يحول حفل زفاف لجنازة

30/7/2018

لقي 13 شخصًا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون عندما اصطدمت حافلة صغيرة تقل ضيوفًا في طريقهم إلى حفل زفاف بشاحنة اليوم الإثنين.

وكانت الحافلة تقل العريس وأفراد أسرته من إقليم كوانغ وسط فيتنام تري إلى منزل العروس في إقليم بنه دنه خلال الساعات الأولى من يوم الزفاف.

وقال البيان "قتل في الحادث عشرة منهم على الفور. ولقي ثلاثة بينهم العريس حتفهم وهم في طريقهم للمستشفى". وذكرت السلطات أن الأربعة المصابين في حادث السير، حالتهم خطيرة أيضًا.

وكانت الحافلة تقل 17 شخصا في طريقهم إلى حفل زفاف عندما اصطدمت بشاحنة حاويات في حوالي الساعة الثانية من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (19:00من مساء الأحد بتوقيت غرينتش).

وذكر موقع دنتري الإخباري أن العريس كان من بين القتلى، وأصيب سائق الشاحنة بإصابات طفيفة. وبدأت السلطات المختصة التحقيق في أسباب الحادث.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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