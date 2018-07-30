تزايد حالات انتحار المصريين تحت عجلات المترو

نقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤول بشركة مترو الأنفاق، قوله إن شابًا ألقى بنفسه أمام أحد قطارات المترو، في تكرار لوقائع الانتحار المتزايدة بشكل كبير في مصر مؤخرًا.

وألقى الشاب، وهو في العقد الثالث من العمر، بنفسه أمام أحد قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق "المرج- حلوان"، وتحديدًا بمحطة أحمد عرابي، ما أدى إلى دهسه ومصرعه على الفور.

وليست هذه أول حالة انتحار بين المصريين تحت عجلات المترو، فقد تزايدت تلك الظاهرة في الفترة الأخيرة، ما أثار مخاوف من موجة جديدة للانتحار، الذي يربط كثيرون بينه وبين الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية التي خلفها برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة منذ العام 2014، بالإضافة إلى الأسباب النفسية والخلافات الأسرية.

أبرز حالات الانتحار: