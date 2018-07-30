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سياسة|مصر

تزايد حالات انتحار المصريين تحت عجلات المترو

انتحار شاب مصري تحت عجلات المترو بمحطة أحمد عرابي
انتحار شاب مصري تحت عجلات المترو بمحطة أحمد عرابي
30/7/2018

نقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤول بشركة مترو الأنفاق، قوله إن شابًا ألقى بنفسه أمام أحد قطارات المترو، في تكرار لوقائع الانتحار المتزايدة بشكل كبير في مصر مؤخرًا.

وألقى الشاب، وهو في العقد الثالث من العمر، بنفسه أمام أحد قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق "المرج- حلوان"، وتحديدًا بمحطة أحمد عرابي، ما أدى إلى دهسه ومصرعه على الفور.

وليست هذه أول حالة انتحار بين المصريين تحت عجلات المترو، فقد تزايدت تلك الظاهرة في الفترة الأخيرة، ما أثار مخاوف من موجة جديدة للانتحار، الذي يربط كثيرون بينه وبين الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية التي خلفها برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة منذ العام 2014، بالإضافة إلى الأسباب النفسية والخلافات الأسرية.

أبرز حالات الانتحار:
  • قبل أسبوع، انتحر فتى (17 عامًا) بإلقاء نفسه عمدًا تحت عجلات قطار المترو بمحطة المرج القديمة، ما أسفر عن مصرعه في الحال.
  • تكرر السيناريو ذاته في محطة مار جرجس بمنطقة مصر القديمة في مطلع يوليو/تموز الماضي حين ألقت إحدى الفتيات بنفسها أمام القطار في مشهد صادم للغاية، وفي اليوم ذاته حاول أحد أمناء الشرطة الانتحار أمام عجلات المترو بمحطة الشهداء لأسباب عائلية، لكن تم إنقاذه.
  • وفي أول مايو/ أيار انتحر شاب في محطة مترو غمرة بنفس الطريقة لأسباب نفسية وترك رسالة قبيل وفاته يؤكد فيها عزمه على التخلص من حياته.
  • في أواخر عام 2017، انتحر شاب في محطة الأوبرا بنفس الطريقة، وفي شهر مارس/ آذار انتحرت فتاتان تحت عجلات المترو إحداهما في محطة الدقي والأخرى بمحطة طرة.
  • كما شهد العام 2016 العديد من حالات الانتحار تحت عجلات المترو، بينهم 3 حالات في أقل من 72 ساعة في أواخر شهر يناير/كانون الثاني، وفي بداية ومنتصف عام 2015 انتحر شابان بنفس الطريقة.
  • وترجع أسباب الانتحار في أغلبها لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانتشار البطالة، ولأسباب أسرية ونفسية.
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف مصرية
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