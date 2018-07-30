ترمب: مستعد للقاء الإيرانيين دون شروط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الاثنين) إنه مستعد للاجتماع مع الزعماء الإيرانيين من دون شروط مسبقة.

تصريح ترمب جاء خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإيطالي غورزيبي كونتي.

وهذه أبرز تصريحات ترمب:

سألتقي مع أي شخص، فأنا مؤمن بالاجتماعات، خاصة في الحالات التي يكون فيها خطر الحرب قائما.

سألتقي الإيرانيين إذا أرادوا، لا أعلم ما إذا كانوا مستعدين لذلك.

لا شروط مسبقة، إذا أرادوا أن نلتقي سألتقيهم، في أي وقت يريدون.

تصريح ترمب جاء ردا على سؤال حول ما إذا كان مستعد لبحث سبل تحسين العلاقات بعد انسحاب الولايات من الاتفاق النووي الإيراني.

حرب كلامية: