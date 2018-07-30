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سياسة|الدنمارك

بالصور: مسلمات في الدنمارك يعلنّ تحدي حظر النقاب

30/7/2018

أعلنت مسلمات في الدنمارك لقرار السلطات الدنماركية بحظر النقاب في الأول من أغسطس/آب، وقالت إنهن سيخرجن بنقابهن إلى الشارع احتجاجا على القرار.

وتعتزم المنتقبات تنظيم احتجاج في الأول من أغسطس/آب، تزامنا مع بدء سريان حظر النقاب، وسوف تنضم إليهن مسلمات غير منتقبات وسيدات غير مسلمات من الدنمارك تنوي معظمهن ارتداء النقاب خلال الاحتجاج.

وأقر البرلمان الدنماركي حظرا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لتنضم الدنمرك بهذا القرار إلى فرنسا ودول أوربية أخرى في فرض حظر على النقاب، وهو ما برره بعض السياسيين في هذه البلاد بسعيهم لدعم القيم العلمانية والديمقراطية.

سابينا (21 عاما) طالبة مسلمة أعلنت انضمامها إلى مسلمات أخريات يرتدين النقاب لتشكيل ما أطلق عليه "نساء في حوار" للاحتجاج وزيادة الوعي بضرورة السماح للنساء بالتعبير عن هويتهن بتلك الطريقة.

وقالت سابينا: "لن أخلع نقابي. إذا كان يتعين عليّ أن أخلعه فأنا أريد أن يكون ذلك من تلقاء نفسي".

نشطاء يقومون بوضع ملصقات لإعلان تنظيم احتجاج على حظر النقاب في الأول من أغسطس

ومثل غيرهن من النساء اللاتي تم التحدث إليهن في هذا الصدد لم ترغب سابينا في الكشف عن اسم عائلتها خشية التعرض لمضايقات.

وقالت مريم (20 عاما): "الجميع يرغب في تحديد ما هي القيم الدنماركية".

ومريم من مواليد الدنمارك لأبوين تركيين، وترتدي النقاب منذ ما قبل التعرف على زوجها الذي يدعم حقها في ارتداء النقاب لكنه يشعر أن الحياة قد تكون أسهل بدونه.

وأضافت مريم، التي حجزت مكانا لدراسة الطب الجزيئي في جامعة أرهوس: "أعتقد أنه يجب على المرء الاندماج في المجتمع وأن يتلقى التعليم وما إلى ذلك. لكن لا أعتقد أن ارتداء النقاب يعني عدم التقيد بالقيم الدنمركية".

وعلى نفس نهج سابينا تعتزم مريم تحدي القانون والاحتفاظ بنقابها والاحتجاج على الحظر.

مسلمتان دنماركيتان تقومان بإعداد لافتة لاستخدامها في الاحتجاج على حظر النقاب

 

ويحق للشرطة بموجب القانون إصدار تعليمات للنساء بخلع النقاب أو أن تأمرهن بمغادرة الأماكن العامة. وقال وزير العدل شورن بيب بولسن إن الشرطة ستفرض عليهن غرامة وتأمرهن بالعودة للمنزل.

وسوف تتراوح الغرامة بين ألف كرونة دنمركية (160 دولارا) لأول مخالفة لكنها سترتفع إلى عشرة آلاف كرونة للمخالفة الرابعة.

نشطاء يشاركون في ورشة عمل للتجهيز لاحتجاج على حظر النقاب
المصدر : رويترز
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