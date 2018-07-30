الصومال وإرتريا يقيمان علاقات دبلوماسية

وقّعت إرتريا والصومال (الاثنين) في العاصمة الإرترية أسمرا اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بعد علاقات متوترة استمرت أكثر من عشر سنوات.

ووصل الرئيس الصومالي محمد عبد الله إلى العاصمة الإرترية أسمرا (السبت) لعقد اجتماعات مع الرئيس الإرتري إسياس أفورقي.

وهذه أبرز التطورات: