الصومال وإرتريا يقيمان علاقات دبلوماسية

وقّعت إرتريا والصومال (الاثنين) في العاصمة الإرترية أسمرا اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بعد علاقات متوترة استمرت أكثر من عشر سنوات.
ووصل الرئيس الصومالي محمد عبد الله إلى العاصمة الإرترية أسمرا (السبت) لعقد اجتماعات مع الرئيس الإرتري إسياس أفورقي.
وهذه أبرز التطورات:
- اتفق الرئيسان على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء، وتعزيز التجارة والاستثمار.
- تم توقيع الاتفاق خلال زيارة محمد عبد الله محمد، أول رئيس صومالي يتوجه إلى أسمرا منذ استقلال إرتريا في 1993.
- قرار أفورقي بدعوة عبد الله يعكس كيفية تغير السياسة في المنطقة منذ وصول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى السلطة هذا العام.
- يندرج الاتفاق في إطار تغيرات إيجابية تشهدها منطقة القرن الأفريقي بعد التقارب المثير بين إرتريا وإثيوبيا.
- للدول الثلاث تاريخ حديث متشابك؛ فالصومال في ظل النظام العسكري للجنرال محمد سياد بري دعم إرتريا في حربها للاستقلال عن إثيوبيا.
- لكن بعد سقوط نظام سياد بري في 1991 غرقت الصومال في الفوضى بينما دخلت إرتريا وإثيوبيا في نزاع جديد استمر من 1998 إلى 2000، وأوقع نحو 80 ألف قتيل.
- تحولت الصومال إلى ساحة حرب بالوكالة بين إثيوبيا وإرتريا.
- دعمت إثيوبيا حكومة انتقالية ضعيفة في مقديشو، وفي المقابل وُجّهت اتهامات إلى إرتريا بتقديم الدعم للمتمردين للإطاحة بالسلطة المركزية الصومالية.
- في عام 2007 انسحبت إرتريا من الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) احتجاجا على دخول قوات إثيوبية الصومال.
- ووقعت إرتريا وإثيوبيا اتفاقا في وقت سابق هذا الشهر لاستئناف العلاقات بينهما، لتنهيا العداء الذي استمر عقدين من الزمن.