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سياسة

إيران تُحمل الإمارات مسؤولية الكارثة الإنسانية في اليمن

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي
30/7/2018

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن دولة الإمارات تتحمل مسؤولية كبرى وأساسية حيال الكارثة الإنسانية في اليمن.

تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:
  • المسؤولون الإماراتيون يتلفظون بكلام أكبر من حجمهم وحجم بلدهم، واصفا تلك التصريحات بالفارغة. 
  • ووصف فكرة تشكيل "ناتو عربي" ضد إيران بأنها مجرد شعار.
  • العلاقات بين الدول التي تتحدث عن تشكيل حلف كهذا، لا تسمح بتحقيق أي انسجام أو إجماع بهذا الخصوص. 
  • إيران تبذل جهودا جادة للعمل مع جيرانها لإيجاد الأمن والاستقرار.
الأوضاع في الحديدة
  • أصيب عدد من سكان مخيم النازحين في محافظة الحديدة، إثر اقتحامه من قبل مسلحين.
  • شهود قالوا إن قوة مسلحة، تابعة لأمن محافظة لحج، اقتحمت المخيم وأطلقت النار عشوائياً.
  • الشهود أضافوا أن الهجوم أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وحدوث فوضى عارمة.
  • الجنود نهبوا كثيراً من محتويات المخيم المقدمة من المؤسسات الخيرية بحسب الشهود.
  • المخيم أُنشئ قبل أكثر من شهر، مع اشتداد المعارك في محافظة الحديدة، وتقطنه أكثر من 200 أسرة. 
المصدر : الجزيرة + وكالات
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