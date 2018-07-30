"إشارات إيجابية للغاية" بعد محادثات بين أمريكا وطالبان

قالت مصادر مطلعة على محادثات بين دبلوماسيين أمريكيين كبار وممثلين لحركة طالبان الأحد إن اجتماعا عقده الجانبان في الدوحة قبل أيام لبحث إمكانية وقف إطلاق النار انتهى بإشارات إيجابية.

ووفقا لمسؤول في طالبان، ناقش الاجتماع عدة مقترحات شملت:

السماح بحرية تنقل طالبان في إقليمين بحيث لا يتعرض أعضاء الحركة فيهما لأي هجوم. لكن الرئيس أشرف غني رفض الفكرة.

مشاركة طالبان في الحكومة الأفغانية.

بقاء القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان.

قال مسؤول آخر في طالبان إن تبادل السجناء سيتم أولا قبل مناقشة مسائل أخرى تهدف لاستعادة السلام في أفغانستان. وقال "لكن وفدنا أوضح لهم أنه لا يمكن إعادة السلام إلى أفغانستان إلا بانسحاب كل القوات الأجنبية".

قال شخص آخر مطلع على المحادثات إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على وفد طالبان للقبول بوقف إطلاق نار خلال عيد الأضحى المقبل. وأضاف "لذا فإن من المتوقع سريان وقف طويل الأمد لإطلاق النار بحلول عيد الأضحى".

هذا هو الاجتماع الثالث بين مسؤولين أمريكيين وممثلين لطالبان على مدى الشهور الماضية. ومن المتوقع عقد اجتماع آخر قبل العيد لكن لم يتحدد موعده أو مكانه بعد".

ولدى سؤال متحدث باسم الخارجية الأمريكية عن المحادثات مع طالبان أشار إلى تصريح أدلى به الوزير مايك بومبيو في التاسع من يوليو/تموز قال فيه إن الولايات المتحدة "ستدعم وتيسر وتشارك في محادثات السلام تلك لكن السلام ينبغي أن يقرره الأفغان أنفسهم".