فيديو: بعد 10 أيام.. محنة الصبية في كهف تايلاند لم تنته بعد

قال حاكم إقليم شيانغ راي، (الثلاثاء) إن 12 صبيا ومدربهم، عثر عليهم بعد عشرة أيام أحياء داخل كهف عميق سيعانون لفترة أطول بينما يعمل رجال الإنقاذ لإخراجهم سالمين.

وقال حاكم الإقليم نارونجساك أوسوتاناكورن إن فرقا طبية قامت بتقييم الحالة الصحية للمجموعة، موضحا أن رجال الإنقاذ سيركزون على مرحلة الإنقاذ وتسليم المهمة بعد ذلك لفرق طبية تنتظر خارج الكهف.

ويتعين على رجال الإنقاذ تحديد أفضل طريقة لإخراج المجموعة وهم على هذه الحالة من الوهن.. وقد أعطوا الصبية حبوبا للطاقة لتقويتهم بينما يجري العمل لوضع خطة لإخراجهم سالمين.

وكان غواصون قد شقّوا طريقهم بصعوبة عبر ممرات ضيقة ومياه عكرة للعثور على الصبية في وقت متأخر من ليل الإثنين على صخرة مرتفعة تقع على بعد أربعة كيلومترات من مدخل الكهف.

وكشف مقطع مصور سجله رجال الإنقاذ على ضوء كشافات، الصبية الذين يرتدون سراويل قصيرة وقمصانا باللونين الأحمر والأزرق وهم جالسين أو واقفين على الصخرة فوق بركة من المياه.

وسأل أحد أفراد فريق الإنقاذ المتعدد الجنسيات الذي كان يتحدث بالإنجليزية "كم عددكم هناك، 13؟". وتابع قائلا "أنتم هنا منذ عشرة أيام أنتم أقوياء جدا".

وأجاب فرد فريق الإنقاذ على سؤال أحد الصبية عن موعد خروجهم من الكهف قائلا "ليس اليوم.. عليكم أن تغوصوا".

وقال بيل وايتهاوس، نائب رئيس المجلس البريطاني للإنقاذ من الكهوف، إن الغواصيْن البريطانيين جون فولانتين وريك ستانتون كانا أول من وصل إلى الصبية لأن لديهم خبرة كبيرة في عمليات الإنقاذ في الكهوف، وعثرا على المجموعة بالتعاون مع فريق من غواصي القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية.

واستقبل التايلانديون الذي تابعوا كل تطورات قصة اختفاء الصبية المروعة نبأ نجاتهم بفرح.

وأقام أقارب الصبية في خيام بالقرب من الكهف منتظرين حدوث تقدم وشوهدوا وهم يتهللون ويبتسمون ويتلقون مكالمات هاتفية بعد سماع نبأ العثور على الصبية أحياء.

واختفى الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم (25 عاما) بعد حصة تدريبية يوم 23 يونيو /حزيران، بعدما ذهبوا لاستكشاف مجمع كهوف تام لوانغ الواقع في إحدى الغابات القريبة من الحدود مع ميانمار.