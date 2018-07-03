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سياسة|تونس

شاهد: أساتذة في تونس يرفضون تصحيح امتحان بسبب "إسرائيل"

3/7/2018

رفض معلمون تونسيون، تصحيح امتحان الثانوية العامة للعام الحالي في مادة الجغرافيا وذلك لوجود سؤال ورد فيه اسم "دولة إسرائيل" وليس دولة الاحتلال.

واحتج عشرات الأساتذة في مراكز تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2018 على موضوعي التاريخ والجغرافيا في مدينة القصرين وسط تونس، بسبب إدراج مصطلح "إسرائيل" في دورة مراقبة، وقالوا إنه إذا كان سيتم اعتبار "إسرائيل" دولة فيجب اعتبارها دولة محتلة للشعب الفلسطيني.

ونشر نشطاء تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر اجتماعا  لمعلمين  يبدون رفضهم لوجود اسم "دولة إسرائيل" في ورقة الامتحان.

وقال أحد الأساتذة المحتجين في مقطع الفيديو " إن الاحتجاج هو من أجل أن نبلغ موقفنا لمن يهمه ولمن لا يهمه الأمر برفض الاعتراف بإسرائيل دون إلحاقها بصفة الاحتلال على الأقل.

وأوضح في كلمته، أنه "يجب أن يقترن اسم إسرائيل في أذهان الأطفال بأنها احتلال وكيان صهيوني" وأضاف "نحن مع قضايا أمتنا والبوصلة التونسية تشير منذ 1947 إلى أنه لا يوجد شيء فوق الكوكب اسمه إسرائيل.

المصدر : وسائل إعلام
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