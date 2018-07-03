روحاني يلمح لمخاطر على صادرات الجيران إذا توقف بيع النفط الإيراني

بدا الرئيس الإيراني حسن روحاني يهدد اليوم الثلاثاء بتعطيل شحنات النفط من الدول المجاورة إذا مضت واشنطن قدما في سعيها لدفع جميع الدول إلى وقف مشترياتها من النفط الإيراني.

وأحجم روحاني عن التوضيح إذا ما كان يقصد تهديدا بتصريحاته التي نشرت على موقع الرئاسة اليوم الثلاثاء وكررها جزئيا خلال مؤتمر صحفي في سويسرا.

وسبق أن هدد مسؤولون إيرانيون بغلق مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لشحن النفط، ردا على أي عمل عدائي أمريكي تجاه إيران.

ونقل الموقع عن روحاني قوله مساء أمس الاثنين خلال زيارة لسويسرا "زعم الأمريكيون أنهم يريدون وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل. إنهم لا يفهمون معنى هذا التصريح، لأنه لا معنى لعدم تصدير النفط الإيراني بينما يجري تصدير نفط المنطقة".

وحين سُئل خلال مؤتمر صحفي في برن في وقت لاحق من اليوم إذا كانت التعليقات تمثل تهديدا بالتدخل في شحنات الدول المجاورة، أجاب قائلا "افتراض أن إيران ستصبح المنتح الوحيد غير القادر على تصدير نفطه اقتراض خاطئ… الولايات المتحدة لن تستطيع أبدا قطع إيرادات إيران من النفط".

جاءت تصريحات روحاني في الوقت الذي تخطط فيه إيران لعقد اجتماع في وقت لاحق هذا الأسبوع مع وزراء خارجية القوى العالمية الخمس التي ما زالت تشارك في الاتفاق المبرم عام 2015، والذي وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي في مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو أيار، وتقول إنها تعتزم الآن فرض عقوبات أشد.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي إن الولايات المتحدة طلبت من الدول وقف جميع واردات الخام الإيراني من نوفمبر تشرين الثاني، مستبعدا أن تمنح واشنطن أي استثناءات.

وقال روحاني أمام حشد من الإيرانيين المقيمين في سويسرا "إذا كنتم (أيها الأمريكيون) تستطيعون، فافعلوا وسترون نتيجة ذلك".

وقالت طهران إن وزير خارجيتها سيلتقي مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين في فيينا يوم الجمعة لبحث سبل الإبقاء على الاتفاق النووي.

وإيران ثالث أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتصدر نحو مليوني برميل من الخام يوميا.

وقال البيت الأبيض يوم السبت إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن المملكة يمكنها زيادة إنتاج النفط إذا لزم الأمر، وأشار إلى أن لديها طاقة إنتاج فائضة تبلغ مليوني برميل يوميا.