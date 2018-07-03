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سياسة

الأمم المتحدة: 270 ألف نازح جنوب غربي سوريا

أطفال نازحون من ريف درعا يعيشون في العراء
أطفال نازحون من ريف درعا يعيشون في العراء
2/7/2018

أعلنت الأمم المتحدة (الإثنين) أن أعداد النازحين في جنوب غربي سوريا بلغ نحو 270 ألفا.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة في الأردن، ختام ملكاوي: "كنا نتوقع أن يكون عدد النازحين في الجنوب الغربي لسوريا 200 ألف على أقصى تقدير، ولكن العدد فاق التوقعات".

وبينت ملكاوي أن "عدد الأطفال من بين هؤلاء، وفقًا لمنظمة يونيسف، هو 135 ألفًا".

وأضافت ملكاوي "نعمل على تلبية احتياجات هؤلاء النازحين من المساعدات اللازمة لهم، وننتظر الوقت المناسب لإدخالها وتوزيعها حسب الآليات المتبعة للأمم المتحدة".

وقبل نحو أسبوعين، بدأت قوات النظام السوري بدعم من مليشيات وإسناد جوي روسي، عملية عسكرية للسيطرة على المناطق الخاضعة للمعارضة جنوبي سوريا، وتمكنت من التقدم في عدد من البلدات شرقي درعا أبرزها "بصرى الحرير".

وأعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، أن عدد النازحين السوريين الذي وصلوا الحدود مع الأردن وإسرائيل بلغ 198 ألف نازح جراء هجمات نظام بشار الأسد وداعميه على محافظة درعا.

وحسب التقرير، قتل 214 مدنياً – على الأقل – بينهم 65 طفلاً، و43 امرأة جراء هجمات قوات الأسد المدعومة جواً من الطيران الروسي خلال الفترة ما بين 15-30 يونيو/حزيران الماضي.

المصدر : الأناضول
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