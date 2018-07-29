مقتل رجل دين مسيحي مصري في ظروف غامضة

أعلنت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، الأحد، مقتل رجل دين مسيحي في ظروف غامضة، داخل دير كنسي، شمالي البلاد.
وهذه أبرز التطورات:
- نعت الكنيسة في بيان عبر فيسبوك الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير القديس مقاريوس بـ(مدينة) وادي النطرون.
- عثر على جثمان الأنبا فجر (الأحد) داخل الدير.
- وقالت الكنيسة إنه تم استدعاء الجهات الرسمية وهي تجري حاليًا تحقيقات وننتظر النتائج.
- مديرية أمن محافظة البحيرة قالت إنها تكثف جهودها لكشف "لغز" الحادث وضبط مرتكبيه.
- تلقت أجهزة الأمن، بلاغا بالعثور على إبيفانيوس غارقا في بركة من الدماء أمام الحجرة الخاصة به داخل الدير بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
- وتبين من معاينة الجثة وجود إصابة وتهشم بمؤخر الرأس ووجود شبهة جنائية.
- كشفت المعاينة الأولية استخدام مرتكب الجريمة أداة حادة لقتل المجني عليه أثناء خروجه من حجرته.
- وتعرض مسيحيو مصر، في السنوات الأخيرة، لعدة هجمات أسفرت عن وقوع مئات القتلى والجرحى، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الكثير منها.
- تشهد مصر حالة طوارئ منذ أبريل/ نيسان 2017، تم تمديدها 5 مرات في كل مرة لمدة 3 أشهر.
- أعلنت مصر الطوارئ، العام الماضي، ردًا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلًا على الأقل، وتبناهما تنظيم الدولة.