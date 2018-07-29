شاهد: زلزال قوي يوقع عشرات القتلى والمصابين بإندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة جزيرة لومبوك السياحية في إندونيسيا، الأحد، ما أدى لمقتل 14 شخصا ودفع القرويين إلى الفرار من منازلهم نحو الحقول المفتوحة لتجنب انهيار المباني.

وتسبب الزلزال، الذي ضرب الجزيرة في الصباح الباكر أثناء نوم كثير من الناس، في إصابة نحو 162 شخصًا وألحق أضرارًا بآلاف المنازل.

وانقطع التيار الكهربائي في المنطقة الأكثر تضررًا وهي سيمبلون ومنحدرات جبل رينجاني في الجانب الشمالي من الجزيرة.

وقال سوتوبو بورو نوغروهو المتحدث باسم وكالة التخفيف من أثر الكوارث إن ماليزية تبلغ من العمر 30 عامًا كانت تزور جبل رينجاني من بين القتلى.

وأضاف أن المنطقة أغلقت مؤقتًا أمام المتسلقين بسبب وجود تقارير عن انهيارات أرضية محتملة.

وقال نوغروهو، إن المئات من المتسلقين يتم إجلاؤهم من متنزه رينجاني الوطني وتم بالفعل اصطحاب 115 منهم بأمان لخارج المنطقة.

وأضاف "الحاجات الملحة الآن هي للمسعفين والنقالات والمعدات الصحية ومستلزمات الأطفال والغذاء".

ونصبت خيمة للطوارئ في شارع في سيمبلون لعلاج المصابين بسبب تضرر المستشفى المحلي في الزلزال فيما نقل من هم في حالة حرجة لمستشفيات أخرى.

وقالت سيتي سومارني وهي من سكان سيمبلون "حدث الأمر بشكل مفاجئ جدا في نحو الساعة السادسة صباحا. فجأة انهار كل شيء… كان طفلي داخل المنزل لكنه نجا لحسن الحظ". وأضافت وهي تقف خارج خيمة خضراء نصبت في حقل إن منزلها تدمر تمامًا ولم يبق منه شيء.

زلزال قوي يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية (رويترز)

وأظهرت لقطات مصورة عددًا من سيارات الإسعاف وهي مصطفة في شوارع لومبوك وعددًا من المنازل المدمرة التي لم يبق منها الكثير.

وقال جان بول فولكيرت الذي يدير أحد الفنادق في غرب لومبوك "قفزنا من أسرتنا لتجنب أي شيء يسقط على رؤوسنا".

ووقع الزلزال في الساعة 6.47 صباحا بالتوقيت المحلي (2247 بتوقيت غرينتش من مساء السبت) وكان مركزه على عمق سبعة كيلومترات فقط، ما زاد من تأثيره.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترًا شمال شرقي مدينة ماتارام على الطرف الشمالي من جزيرة لومبوك؛ لكن السكان شعروا أيضًا بالزلزال في غرب جزيرة بالي المجاورة وهي الوجهة السياحية الأولى في إندونيسيا.

وقالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إنها سجلت أكثر من مئة هزة بعد الزلزال الأول وسجلت أقوى هزة ارتدادية 5.7 درجة.

وكان مركز الزلزال في البر بما يعني أنه لم يتسبب في وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).

والزلازل متكررة الحدوث في إندونيسيا التي تقع في منطقة نشطة زلزاليًا ضمن "حلقة النار" التي تحيط بسواحل المحيط الهادي.