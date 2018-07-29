شاهد: رسائل عهد التميمي إلى الاحتلال الإسرائيلي

دعت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي إلى مواصلة الحملات الداعمة لجميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في بلدة النبي صالح غربي رام الله أنه على الاحتلال الإسرائيلي أن يخرج من وطنها فلسطين.

وهذه أبرز تصريحات التميمي:

أشكر كل من وقف معنا لإيصال صوتنا للعالم.

الاستمرار في دراستي، حول السجن الذي كان مذلة إلى مدرسة.

يجب ملاحقة إسرائيل على خلفية تنفيذها جرائم حرب.

سنواصل العمل والمقاومة من أجل حرية شعبنا الفلسطيني .

يجب علينا مقاطعة الاحتلال وعزله ومحاكمته .

تحديت الاحتلال الإسرائيلي وأنهيت الثانوية العامة داخل السجن.

أطمح إلى دراسة القانون لكي أدافع عن المعتقلين في المحاكم الدولية.

الفرحة منقوصة كوني تركت خلفي عددا من المعتقلات في السجون الإسرائيلية .

أحمل رسالة من المعتقلات مفادها: يجب العمل من أجل وحدة الشعب الفلسطيني ودعم مسيرات العودة وصمود سكان الخان الأحمر، ودعم الأسيرات والعمل للإفراج عنهن .

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان، بعد أن قضيا 8 أشهر في السجن بتهمة إعاقة عمل ومهاجمة جنود الاحتلال.

واشتهرت عهد التميمي (17 عامًا) بصفعها جنديين إسرائيليين، في واقعة تم تسجيلها بواسطة كاميرا فيديو وحولتها إلى رمز للمقاومة عند الفلسطينيين.

ويرى الفلسطينيون في عهد التميمي مثالا للشجاعة في وجه تجاوزات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في المقابل يعتبر العديد من الإسرائيليين أنها مثال على الطريقة التي يشجع الفلسطينيون فيها أولادهم على الحقد.