شاهد: رسائل عهد التميمي إلى الاحتلال الإسرائيلي

دعت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي إلى مواصلة الحملات الداعمة لجميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي في بلدة النبي صالح غربي رام الله أنه على الاحتلال الإسرائيلي أن يخرج من وطنها فلسطين.
وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان، بعد أن قضيا 8 أشهر في السجن بتهمة إعاقة عمل ومهاجمة جنود الاحتلال.
واشتهرت عهد التميمي (17 عامًا) بصفعها جنديين إسرائيليين، في واقعة تم تسجيلها بواسطة كاميرا فيديو وحولتها إلى رمز للمقاومة عند الفلسطينيين.
ويرى الفلسطينيون في عهد التميمي مثالا للشجاعة في وجه تجاوزات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في المقابل يعتبر العديد من الإسرائيليين أنها مثال على الطريقة التي يشجع الفلسطينيون فيها أولادهم على الحقد.