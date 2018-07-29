البث الحي
سياسة|مصر

شاهد| السيسي: في2020 ستكون مصر في وضع آخر

29/7/2018

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لم يكن هناك أي شكل من أشكال التآمر من الجيش لإسقاط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013.

وأضاف السيسي خلال كلمته، الأحد، في جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس المنعقد بجامعة القاهرة، أنه لو سقطت مصر ستسقط المنطقة كلها، مشيرا إلى أن "أشقاءنا في الخليج" أكدوا له ذلك.

وفيما يلي أبرز تصريحات السيسي خلال كلمته:
  • أقسم بالله أنه لم يكن هناك أي شكل من أشكال التآمر من الجيش لإسقاط النظام في 2013.  
  • أنتم الذين استدعيتم الجيش لإنقاذ الدولة.  
  • قبل ترشحي للرئاسة قلت لكم إن المشاكل والتحديات كبيرة.  
  • الحكم على تجربتنا بمؤشر ارتفاع الأسعار ظلم لنا.  
  • لم نكن لننجو يوم 3يوليو 2013 إلا بوقوف الأشقاء معنا.  
  • المسار الإصلاحي في الاقتصاد منع تداول الدولار كسلعة.
  • في 30 يونيو 2020 سوف تكون مصر في وضع آخر، سنكون حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز.  
  • لن أرفع أسعار السكة الحديد إلا بعد تطويرها بالكامل.
    هناك تطورات أخرى ستكون في مصر لن أتحدث عنها بسبب الأشرار.
  • ارتفاع معدلات الاستقرار الأمني في الدولة خلال السنوات الأربع الماضية.  
  • نحن لا نتدخل في شؤون الدول أو نتآمر عليها.
  • أتوجه للمرة الرابعة تقريبا للرأي العام الإسرائيلي لأؤكد وجود فرصة لحل الأزمة الحالية، وأؤكد أن ذلك لن يكون على حساب أمنه.  
  • القدس عاصمة دولة فلسطين ونحن مع قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية.  
  • العدد المحتمل منحه الجنسية وحق الإقامة في مصر سنويا سيكون قليلا جدا كما أن القانون يمنحنا حق المنح والإلغاء أيضا.
  • وجه حديثه للشباب المشارك في الجلسة: "قاعدين تركبوا العربيات وتعملوا كيكى"، ثم وجه حديثه مازحا للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: "يا مهندس طارق زود البنزين متقلقش.. احنا بنعمل كيكى".
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)