شاهد| السيسي: في2020 ستكون مصر في وضع آخر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لم يكن هناك أي شكل من أشكال التآمر من الجيش لإسقاط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013.

وأضاف السيسي خلال كلمته، الأحد، في جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس المنعقد بجامعة القاهرة، أنه لو سقطت مصر ستسقط المنطقة كلها، مشيرا إلى أن "أشقاءنا في الخليج" أكدوا له ذلك.

وفيما يلي أبرز تصريحات السيسي خلال كلمته: