حراك غير مسبوق لمواجهة قانون القومية في إسرائيل

التقى ممثلون عن الطائفة الدرزية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة وطالبوه بإلغاء القانون باعتباره يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية؛ لكن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، اليوم إن "لا نية لدى نتنياهو لتغيير قانون القومية وإنما إيجاد الحل من خلال تشريع جديد يتعلق بالأقلية الدرزية".