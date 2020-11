قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأحد) إنه سيسمح بتوقف الحكومة الاتحادية عن العمل إذا رفض الديمقراطيون دعم إقامة جدار على الحدود مع المكسيك.

وهذه أبرز التطورات:

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018